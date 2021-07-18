62-летняя Мадонна в объятиях 27-летнего бойфренда очаровала фанатов

Для выхода в свет Мадонна выбрала роскошное обтягивающее платье с принтом. Спутник звезды был в водолазке темно-синего цвета и черных джинсах.

"Королева", – прокомментировал ngiiuliino.

"Горячо", – отметила shes.madonna.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган. 20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонна дважды была замужем – за актером Шоном Пенном (1985–1989) и режиссером Гаем Ричи (2000–2008), у нее двое родных детей и трое усыновленных.

О романе певицы с участником ее балета Уильямсом в декабре 2019 года сообщило издание Daily Mail, после того как Мадонну сфотографировали с ним на балконе отеля. После этого певица перестала скрывать отношения, время от времени публикуя совместные снимки в микроблоге.