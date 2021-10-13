"Какая красивая!" Нина Матвиенко отпраздновала 74-летие

"74", – написала она.
В ролике Нина Матвиенко сообщила, что празднует день рождения два раза: 10 октября, как указано в паспорте, и 13 октября – в день, который отмечала как рождение дочери ее мама.
"Я самая счастливая осенняя бабушка", – сказала Нина Матвиенко. Певица отметила, что друзья подарили ей цветы, дети – торт и телевизор.
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"Очень красивая", – отметила подписчица patrina_sofiya.
"Какая красивая! Поздравляю!" – отметила viktoriia_makarchuk.
10 октября Тоня Матвиенко также публиковала фото своей мамы. Нина Матвиенко запечатлена в постели с книгой, рядом лежит младенец. Чей это ребенок, не сообщили.
"Моя милая, чудесная родная мамочка. Многая лета вам", – написала Тоня Матвиенко.
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"Самого крепкого здоровья и многая лета!" – пожелал подписчик aleksei_krasnovetskyi.
Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области в многодетной семье Митрофана и Ульяны Матвиенко – супруги воспитывали 11 детей.
После окончания вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки в 1968 году и до 1991-го Матвиенко была его солисткой. В 1975 году заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Шевченко.
В 1979 году певица получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года Матвиенко является солисткой Национального ансамбля солистов "Киевская камерата".
В браке с художником Петром Гончаром Матвиенко родила троих детей: Ивана (1973), Андрея (1974) и Антонину (1981). Супруги живут отдельно.