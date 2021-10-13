"Какая красивая!" Нина Матвиенко отпраздновала 74-летие

Тоня Матвиенко (на фото справа) поздравила с днем рождения свою маму Нину Матвиенко (на фото слева) Фото: tonya_matvienko / Instagram

"74", – написала она.

В ролике Нина Матвиенко сообщила, что празднует день рождения два раза: 10 октября, как указано в паспорте, и 13 октября – в день, который отмечала как рождение дочери ее мама.

"Я самая счастливая осенняя бабушка", – сказала Нина Матвиенко. Певица отметила, что друзья подарили ей цветы, дети – торт и телевизор.

View this post on Instagram Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

"Очень красивая", – отметила подписчица patrina_sofiya.

"Какая красивая! Поздравляю!" – отметила viktoriia_makarchuk.

10 октября Тоня Матвиенко также публиковала фото своей мамы. Нина Матвиенко запечатлена в постели с книгой, рядом лежит младенец. Чей это ребенок, не сообщили.

"Моя милая, чудесная родная мамочка. Многая лета вам", – написала Тоня Матвиенко.

View this post on Instagram Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

"Самого крепкого здоровья и многая лета!" – пожелал подписчик aleksei_krasnovetskyi.