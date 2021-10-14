"Я замазывала его тональным кремом". Дорофеева в "голом" корсете показала шрам на груди после удаления опухоли

"Я никогда не говорила вам, что на моей груди есть шрам. Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами… И только недавно приняла и полюбила. Этот шрам напоминает мне о том, что четыре года назад в моей жизни случилась фиброаденома и последующая операция по ее удалению", – написала она.
Певица отметила, что фиброаденома – это наиболее распространенное доброкачественное образование в молочной железе, развитие которого важно остановить.
"Регулярные чек-апы суперважны, это наш шанс вовремя обнаружить проблему! На днях я была на ежегодном осмотре у своего маммолога, и вам напоминаю", – отметила певица.
На фото она предстала в "голом" корсете, цвет которого совпадает с ее тоном кожи, и показала шрам на груди.
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Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
Дорофеева замужем за музыкантов Dantes (Владимиром Гудковым). Они поженились 8 июля 2015 года.