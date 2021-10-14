"Я замазывала его тональным кремом". Дорофеева в "голом" корсете показала шрам на груди после удаления опухоли

Дорофеева: Я никогда не говорила вам, что на моей груди есть шрам Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"Я никогда не говорила вам, что на моей груди есть шрам. Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами… И только недавно приняла и полюбила. Этот шрам напоминает мне о том, что четыре года назад в моей жизни случилась фиброаденома и последующая операция по ее удалению", – написала она.

Певица отметила, что фиброаденома – это наиболее распространенное доброкачественное образование в молочной железе, развитие которого важно остановить.

"Регулярные чек-апы суперважны, это наш шанс вовремя обнаружить проблему! На днях я была на ежегодном осмотре у своего маммолога, и вам напоминаю", – отметила певица.

На фото она предстала в "голом" корсете, цвет которого совпадает с ее тоном кожи, и показала шрам на груди.

View this post on Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)