"Груди сногсшибательные". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила декольте

"Женщина должна быть прежде всего прекрасной любовницей!" – отметила она.
По словам актрисы, мама ей всегда говорила, что женщина – жена своего мужа.
Также супруга, как отметила актриса, должна быть подругой и только потом – хозяйкой, мамой совместных детей.
Саливанчук призналась, что работала в "Сексе по телефону".
"Мужчины туда звонят ночью не потому, что хотят какого-то секса по телефону. Вовсе нет. Они звонят туда поговорить! Рассказать, посоветоваться, как ухаживать за женщиной, как правильно завязать галстук. [...] Самое важное, что я поняла: мужчине нужно дать возможность выговориться. Нужно слушать его", – заявила она.
На снимке Саливанчук предстала с оголенной зоной декольте – она запечатлена в бюстгальтере, прикрывающем только часть груди.
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"Солнышко, аж хочется обнять тебя и не отпускать. Ты такая красивая, и груди твои сногсшибательные", – прокомментировал agazade_azer.
Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой".