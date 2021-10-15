"Груди сногсшибательные". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила декольте

"Женщина должна быть прежде всего прекрасной любовницей!" – отметила она.

По словам актрисы, мама ей всегда говорила, что женщина – жена своего мужа.

Также супруга, как отметила актриса, должна быть подругой и только потом – хозяйкой, мамой совместных детей.

Саливанчук призналась, что работала в "Сексе по телефону".

"Мужчины туда звонят ночью не потому, что хотят какого-то секса по телефону. Вовсе нет. Они звонят туда поговорить! Рассказать, посоветоваться, как ухаживать за женщиной, как правильно завязать галстук. [...] Самое важное, что я поняла: мужчине нужно дать возможность выговориться. Нужно слушать его", – заявила она.

На снимке Саливанчук предстала с оголенной зоной декольте – она запечатлена в бюстгальтере, прикрывающем только часть груди.

View this post on Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Солнышко, аж хочется обнять тебя и не отпускать. Ты такая красивая, и груди твои сногсшибательные", – прокомментировал agazade_azer.