"Самая красивая певица Украины", "Офигенная". Каменских показала фигуру и лицо крупным планом

"Вечерние флюиды", – написала она.

Каменских запечатлена в красной футболке и черных кожаных брюках. В процессе съемки она подходила близко к объективу, продемонстрировав фигуру и лицо крупным планом.

"Вы самая красивая певица Украины", – заявила подписчица alena_aleksandrovna_t.

"Офигенная", – заявила mariaalecksandrova.

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.