"Езда на лошади возбуждает", "Пошлость". Волочкова показала себя в роли наездницы

Волочкова: Мне кажется, верхом я хороша Фото: volochkova_art / Instagram

"Выходные были очень насыщенными! Впервые за долгое время уделила их себе и романтике, отдохнула от работы и съемок!" – написала она.

Волочкова проскакала на лошади и, смеясь, посмотрела в объектив.

"Как я вам? Мне кажется, верхом я хороша. Как ты думаешь, Володя?" – обратилась она к спутнику, находящемуся за кадром.

"Отлично", – ответил он.

View this post on Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Езда на лошади возбуждает", – заявила подписчица anzhelavladimirovna628.

"Вечная подспудная пошлость", – написал domik.handmade.

"Во всем пошлость и дурновкусие! По-волочковски!" – написал zovistnik.