"Рогатка во всех вариациях", "Кормилицу проветривает". Волочкова в шпагате вместе с любовником проехалась на мотоцикле

"В этот прекрасный выходной после моего занятия мы заехали в гости к друзьям в Байк центр Sexton. НВ – это не только [байкерский клуб] "Ночные Волки", но и Настя Волочкова. Мы устроили день "шпагаттини", – написала она.

Волочкова отметила, что ее новый возлюбленный Владимир умеет водить разные виды транспорта – "даже те, которые летают".

"Для меня было завораживающе пролететь с ним на красивом трехколесном Harley Davidson. Эмоции зашкаливали!" – призналась она.

На одних снимках балерина расположена за своим возлюбленным, обнимая его за плечи, на других – расположилась перед ним, показывая поперечный шпагат. Также она продемонстрировала растяжку на весу, положив ноги на сидения двух мотоциклов, стоящих по сторонам.

View this post on Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подписчики прокомментировали снимки.

"Опять рогатка во всех вариациях. Такое чувство, что вы больны умом. Не смешно и не красиво", – заявила lolotrololo8.

"Кормилицу с ветерком проветривает", – отметила lilu0034.