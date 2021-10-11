"Рогатка во всех вариациях", "Кормилицу проветривает". Волочкова в шпагате вместе с любовником проехалась на мотоцикле

"В этот прекрасный выходной после моего занятия мы заехали в гости к друзьям в Байк центр Sexton. НВ – это не только [байкерский клуб] "Ночные Волки", но и Настя Волочкова. Мы устроили день "шпагаттини", – написала она.
Волочкова отметила, что ее новый возлюбленный Владимир умеет водить разные виды транспорта – "даже те, которые летают".
"Для меня было завораживающе пролететь с ним на красивом трехколесном Harley Davidson. Эмоции зашкаливали!" – призналась она.
На одних снимках балерина расположена за своим возлюбленным, обнимая его за плечи, на других – расположилась перед ним, показывая поперечный шпагат. Также она продемонстрировала растяжку на весу, положив ноги на сидения двух мотоциклов, стоящих по сторонам.
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Подписчики прокомментировали снимки.
"Опять рогатка во всех вариациях. Такое чувство, что вы больны умом. Не смешно и не красиво", – заявила lolotrololo8.
"Кормилицу с ветерком проветривает", – отметила lilu0034.
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла.
Она ранее была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.
В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.
В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.