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Собчак прокомментировала смертельное ДТП с ее участием

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Собчак в результате аварии получила сотрясение и многочисленные травмы
Собчак в результате аварии получила сотрясение и многочисленные травмы
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак в Instagram подтвердила, что 9 октября в Сочи попала в ДТП. Журналистка получила сотрясение.

"Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду", – написала она.

Телеведущая отметила, что автомобиль, на котором она попала в аварию, не ее.

"Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в Zoom, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину", – рассказала она.

Собчак отметила, что ей предлагали госпитализацию в Сочи, так как ей было очень плохо. Однако журналистка решила вернуться домой.

"Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал "скорую" и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди... Бесконечно соболезную семьям жертв", – написала она.

Кроме того, издание "Российская газета", ссылаясь на прокуратуру Краснодарского края, сообщило, что водитель автомобиля, в котором ехала Собчак, признал вину в смертельном ДТП.

Контекст:

Об аварии с участием якобы автомобиля Собчак СМИ сообщили 10 октября. Telegram-канал "112" писал, что Mercedes S500, в котором находилась телеведущая, выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen. По данным "Интерфакса", двое людей из Volkswagen скончались.

Издание "Подъем" отмечало, что Собчак этот Mercedes не принадлежит, а в командировках она "всегда арендует машины с местным водителем".

Теги: Россия, ДТП, Ксения Собчак, прокуратура, авария, Сочи, погибшие
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