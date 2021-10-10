Собчак прокомментировала смертельное ДТП с ее участием

"Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду", – написала она.

Телеведущая отметила, что автомобиль, на котором она попала в аварию, не ее.

"Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в Zoom, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину", – рассказала она.



Собчак отметила, что ей предлагали госпитализацию в Сочи, так как ей было очень плохо. Однако журналистка решила вернуться домой.

"Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал "скорую" и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди... Бесконечно соболезную семьям жертв", – написала она.

View this post on Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Кроме того, издание "Российская газета", ссылаясь на прокуратуру Краснодарского края, сообщило, что водитель автомобиля, в котором ехала Собчак, признал вину в смертельном ДТП.