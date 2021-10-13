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ДТП с Трухиным. В ГБР заявили, что допросили более 10 свидетелей, видео с моментом аварии еще нет

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Трухин говорил, что не был за рулем автомобиля в момент аварии
Трухин говорил, что не был за рулем автомобиля в момент аварии
Фото: sluga-narodu.com

Государственное бюро расследований Украины допросило более десятка свидетелей резонансного ДТП в Киеве с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина. Видео момента аварии у следствия еще нет, сообщило ГБР 13 октября в ответ на запрос "Украинской правды".

Правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить обстоятельства аварии и лицо, находившееся за рулем автомобиля Audi на момент ДТП 23 августа 2021 года, объяснили в бюро.

В ГБР указали, что в ходе расследования были изъяты видеозаписи движения транспортных средств, которые по времени фиксации были приближены к времени ДТП. Видеозапись, на которой зафиксирован момент ДТП, сейчас в уголовном производстве отсутствует, отметили в ведомстве.

Сотрудники ГБР на данный момент допросили более десяти свидетелей происшествия. Трухина следователи планируют допросить после проведения назначенных экспертиз и получения заключений экспертов.

В бюро уточнили, что сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) внесли 9 сентября этого года в Офисе генпрокурора Украины (ОГП).

В ОГП журналистам издания сообщили, что после того, как материалы уголовного производства из Национальной полиции поступили в ГБР, была создана новая группа следователей и прокуроров, по инициативе которых сведения о происшествии были внесены в ЕРДР.

"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Наряду с другими мерами, направленными на установление всех обстоятельств правонарушения, устанавливаются дополнительные свидетели происшествия, другие видеозаписи события и источники информации о нем, которые могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном производстве", – заключили в ГБР.

Контекст:

В Дарницком районе Киева 23 августа столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством области в ресторане "Лилея".

В МВД не сомневались, что Трухин был в Audi, но неясно, в качестве пассажира или водителя.

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины – депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала "Радіо Свобода" пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.

31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины".

1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.

7 сентября Трухин в кулуарах Верховной Рады сказал, что не был пьян в день аварии и уверен в своей невиновности. Он снова не говорил о том, кто был за рулем автомобиля.

В Госбюро расследований по состоянию на 17 сентября не могли установилть, был ли Трухин за рулем. Глава полиции Киева Иван Выговский говорил 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

Замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Елена Шуляк говорила, как Трухин во время личной беседы сообщил ей, что не был за рулем авто во время ДТП.

Теги: автомобили, авария, депутаты, расследование, Государственное бюро расследований, происшествия, Audi, Офис генпрокурора, Александр Трухин
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