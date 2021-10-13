ДТП с Трухиным. В ГБР заявили, что допросили более 10 свидетелей, видео с моментом аварии еще нет

Трухин говорил, что не был за рулем автомобиля в момент аварии Фото: sluga-narodu.com

Правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить обстоятельства аварии и лицо, находившееся за рулем автомобиля Audi на момент ДТП 23 августа 2021 года, объяснили в бюро.

В ГБР указали, что в ходе расследования были изъяты видеозаписи движения транспортных средств, которые по времени фиксации были приближены к времени ДТП. Видеозапись, на которой зафиксирован момент ДТП, сейчас в уголовном производстве отсутствует, отметили в ведомстве.

Сотрудники ГБР на данный момент допросили более десяти свидетелей происшествия. Трухина следователи планируют допросить после проведения назначенных экспертиз и получения заключений экспертов.

В бюро уточнили, что сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) внесли 9 сентября этого года в Офисе генпрокурора Украины (ОГП).

В ОГП журналистам издания сообщили, что после того, как материалы уголовного производства из Национальной полиции поступили в ГБР, была создана новая группа следователей и прокуроров, по инициативе которых сведения о происшествии были внесены в ЕРДР.

"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Наряду с другими мерами, направленными на установление всех обстоятельств правонарушения, устанавливаются дополнительные свидетели происшествия, другие видеозаписи события и источники информации о нем, которые могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном производстве", – заключили в ГБР.