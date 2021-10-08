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Трухин в личной беседе говорил, что не был за рулем во время ДТП – замглавы фракции "Слуги народа"

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В истории с ДТП с Трухиным (на фото) есть много "вольной трактовки", отметила Шуляк
В истории с ДТП с Трухиным (на фото) есть много "вольной трактовки", отметила Шуляк
Фото: radiosvoboda.org

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, который участвовал в резонансном ДТП в Киеве, в ходе личной беседы сообщил заместителю главы фракции Елене Шуляк, что не был за рулем во время происшествия. Об этом парламентарий сообщила в эфире программы "Мокрик По Живом" на hromadske, ее видеозапись опубликована 7 октября на YouTube-канале СМИ.

Она отметила, что не знает, почему Трухин не говорит об этом публично.

"Возможно, его менеджеры, которые ведут его коммуникации, или пиарщики рекомендуют придерживаться именно такой стратегии. Но это личное дело каждого", – сказала нардеп.

По словам Шуляк, в истории с ДТП с Трухиным есть много "вольной трактовки", она надеется, что правоохранители как можно скорее в этом разберутся и ответят на все вопросы.

Контекст:

В Дарницком районе Киева 23 августа столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством области в ресторане "Лилея".

В МВД не сомневались, что Трухин был в Audi, но неясно, в качестве пассажира или водителя.

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины, депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала "Радіо Свобода" пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.

31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины".

1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.

7 сентября Трухин в кулуарах Верховной Рады сказал, что не был пьян в день аварии и что уверен в своей невиновности. Он снова не говорил о том, кто был за рулем автомобиля.

В Госбюро расследований еще не установили, был ли Трухин за рулем, сообщал и.о. директора ГБР Алексей Сухачев 17 сентября.

Глава полиции Киева Иван Выговский говорил 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

Теги: Верховная Рада, Киев, Украина, ДТП, автомобили, авария, расследование, парламент, Слуга народа, Елена Шуляк, Александр Трухин, нардеп, происшествие
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