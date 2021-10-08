Трухин в личной беседе говорил, что не был за рулем во время ДТП – замглавы фракции "Слуги народа"

В истории с ДТП с Трухиным (на фото) есть много "вольной трактовки", отметила Шуляк Фото: radiosvoboda.org

Она отметила, что не знает, почему Трухин не говорит об этом публично.

"Возможно, его менеджеры, которые ведут его коммуникации, или пиарщики рекомендуют придерживаться именно такой стратегии. Но это личное дело каждого", – сказала нардеп.

По словам Шуляк, в истории с ДТП с Трухиным есть много "вольной трактовки", она надеется, что правоохранители как можно скорее в этом разберутся и ответят на все вопросы.