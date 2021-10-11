Водителя Hummer, которого подозревают в смертельном ДТП в Киеве, снова взяли под стражу

Мужчину сразу после заседания суда доставили в СИЗО, сообщили в прокуратуре Фото: pixabay.com

Печерский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрал для фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 9 декабря.

В прокуратуре напомнили, что мужчина в июле 2018 года проигнорировал правила дорожного движения и совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

"Обвиняемый, с момента задержания на месте происшествия находился под стражей. 5 октября 2021 года был освобожден из СИЗО в связи с завершением срока меры пресечения", – отметили в пресс-службе.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде" сказала, что обвиняемого сразу после заседания суда доставили в СИЗО.