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ПРОИСШЕСТВИЯ

Водителя Hummer, которого подозревают в смертельном ДТП в Киеве, снова взяли под стражу

Мужчину сразу после заседания суда доставили в СИЗО, сообщили в прокуратуре
Мужчину сразу после заседания суда доставили в СИЗО, сообщили в прокуратуре
Фото: pixabay.com

11 октября суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для водителя автомобиля Hummer, который обвиняется в совершении ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве, в результате которого погибла 10-летняя девочка. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Печерский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрал для фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 9 декабря.

В прокуратуре напомнили, что мужчина в июле 2018 года проигнорировал правила дорожного движения и совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

"Обвиняемый, с момента задержания на месте происшествия находился под стражей. 5 октября 2021 года был освобожден из СИЗО в связи с завершением срока меры пресечения", – отметили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4956697074341615

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде" сказала, что обвиняемого сразу после заседания суда доставили в СИЗО.

Контекст:

Сообщество "Киев Оперативный" отмечало, что водитель автомобиля Hummer Кирилл Островский 25 июля 2018 года сбил ребенка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места происшествия. Девочка скончалась в машине скорой помощи. 23-летнего водителя задержали спустя некоторое время после аварии.

Киевская прокуратура 25 июля сообщила Островскому о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и по ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи) Уголовного кодекса Украины.

26 июля во время заседания суда Островский частично признал свою вину. Шевченковский районный суд Киева взял его под стражу без альтернативы залога.

7 октября 2021 года Островский вышел из СИЗО, потому что судья Печерского суда ушла в отпуск. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Островский – владелец фирмы Fit & Sweet.

Теги: Киев, Украина, ДТП, прокуратура, авария, СИЗО, Надежда Максимец, девочка
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