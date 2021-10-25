В 45% жилых домов Украины включили отопление – Министерство развития общин и территорий

Об этом заявила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, написала пресс-служба ведомства в Facebook.
Закарпатская и Тернопольская области отчитались о подключении к теплоснабжению 100% жилых домов. В восьми областях страны – Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Киевской, Хмельницкой, Черновицкой – этот показатель составляет более 90%.
"Согласно законодательству, дату начала отопительного сезона определяет орган местной власти. Это зависит, в частности, от погодных условий. Определяющим фактором является среднесуточная температура воздуха не выше +8 ºС в течение трех суток подряд в населенном пункте", – отметила замминистра.
24 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что техническая готовность регионов Украины к отопительному сезону составляет более 90% и страна, как и в прошлом году, пройдет отопительный сезон "спокойно" – "вся страна будет с теплом".
В украинских хранилищах находится достаточно газа, необходимого для отопительного сезона. Об этом глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил 15 октября.