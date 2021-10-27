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Шмыгаль: Поставки газа населению и бюджетникам во время отопительного сезона будут непрерывными

Премьер-министр утверждает, что газа в подземных хранилищах страны достаточно
Премьер-министр утверждает, что газа в подземных хранилищах страны достаточно
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

На период отопительного сезона государство обеспечит непрерывную поставку газа для населения и бюджетных организаций. Об этом 27 октября на брифинге во время рабочей поездки в Донецк заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава Кабмина заверил, что газа в подземных хранилищах Украины достаточно и страна спокойно пройдет этот отопительный сезон.

"Даже если какая-то частная компания отказывается поставлять, государство обеспечивает эти поставки и на отопительный сезон все газоснабжение должно быть открыто и непрерывно обеспечиваться", – сказал он.

Премьер-министр пообещал, что в рамках отопительного сезона субсидии получат все нуждающиеся. Для этого принято совместное решение Верховной Рады и правительства о выделении на субсидии еще 12 млрд грн.

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 24 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,16%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отметило агентство Reuters.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.

Украинские власти настаивают, что Украина накопила достаточно газа для прохождения отопительного сезона (обычно он начинается в середине октября). Перед началом отопительного сезона в 2020 году в украинские подземные хранилища закачали 28,3 млрд м³. Это был рекордный запас за последние 10 лет, отметила компания "Укртрансгаз". В мае в "Нафтогазі" сообщили, что за время отопительного сезона, начиная с октября 2020 года, из ПХГ отобрали 13,2 млрд м³. По состоянию на середину октября, по данным "Нафтогазу", в хранилищах было почти 19 млрд м³ газа.

Теги: Украина, отопление, отопительный сезон, субсидии, теплоснабжение, Денис Шмыгаль
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