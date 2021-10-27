Шмыгаль: Поставки газа населению и бюджетникам во время отопительного сезона будут непрерывными

Глава Кабмина заверил, что газа в подземных хранилищах Украины достаточно и страна спокойно пройдет этот отопительный сезон.

"Даже если какая-то частная компания отказывается поставлять, государство обеспечивает эти поставки и на отопительный сезон все газоснабжение должно быть открыто и непрерывно обеспечиваться", – сказал он.

Премьер-министр пообещал, что в рамках отопительного сезона субсидии получат все нуждающиеся. Для этого принято совместное решение Верховной Рады и правительства о выделении на субсидии еще 12 млрд грн.