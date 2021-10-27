ВАДА обвинило антидопинговый центр Украины в манипуляции с допинг-пробами. Его руководство ушло в отставку

Отмечается, что агентство провело спецоперацию "Геркулес", которая длилась последние два года.

Согласно опубликованному отчету, ВАДА получило доказательства, позволяющие предположить, что начиная с 2012 года НАДЦ проводил заблаговременный сбор образцов допинг-проб, организуя тестирование спортсменов по предварительной записи.

"Операция "Геркулес" имеет убедительные и подтвержденные доказательства того, что НАДЦ связывался со спортсменами по телефону или через их тренеров, чтобы пригласить их на тестирование на следующий день. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что НАДЦ часто использовал эту практику перед важными международными соревнованиями и были случаи, когда вся национальная команда присутствовала в НАДЦ в ожидании тестирования", – отметил глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Янгер.

Кроме того, во время спецоперации нашли доказательства, что в 2021 году НАДЦ сознательно обозначил по меньшей мере шесть образцов, взятых у спортсменов в соревновательный период, как взятые во внесоревновательный период. Повторный их анализ показал, что каждая из этих допинг-проб не содержала запрещенных веществ.

По словам Янгера, это важно, так как некоторые вещества запрещены только в соревновательный период.

"Таким образом, положительный тест может быть ошибочно классифицирован как отрицательный, и в результате спортсмен может избежать нарушения антидопинговых правил", – добавил глава отдела расследований ВАДА.

Кроме того, были расследованы утверждения о существовании допинг-схем в Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ), но доказательств, подтверждающих это обвинение, найдено не было.

В то же время в ходе операции "Геркулес" идентифицировали личность, связанную с ФЛАУ, которая могла иметь отношение к торговле препаратором эритропоэтин, находившимся в списке запрещенных веществ ВАДА. Подчеркивается, что он опроверг обвинения, поэтому агентство сообщило об этом независимому органу по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit для рассмотрения.

После публикации отчета ВАДА в отставку подали директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек, сообщил 27 октября в Facebook министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушения будет мгновенной и жесткой", – написал министр.

По словам вице-президента НОК Украины Равиля Сафиуллина, вопрос обвинения ВАДА в отношении НАДЦ – "в стадии изучения".

"28 октября он будет обсуждаться на заседании Наблюдательного совета антидопингового контроля. Все остальное – без комментариев", – сказал Сафиуллин в интервью Meta-ratings.com.ua.