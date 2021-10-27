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ВАДА обвинило антидопинговый центр Украины в манипуляции с допинг-пробами. Его руководство ушло в отставку

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НАДЦ проводил заблаговременный сбор образцов допинг-проб спортсменов, отметили в ВАДА
НАДЦ проводил заблаговременный сбор образцов допинг-проб спортсменов, отметили в ВАДА
Фото: EPA

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) в манипуляции с допинг-пробами. Об этом сообщается на сайте ВАДА 26 октября.

Отмечается, что агентство провело спецоперацию "Геркулес", которая длилась последние два года.

Согласно опубликованному отчету, ВАДА получило доказательства, позволяющие предположить, что начиная с 2012 года НАДЦ проводил заблаговременный сбор образцов допинг-проб, организуя тестирование спортсменов по предварительной записи.  

"Операция "Геркулес" имеет убедительные и подтвержденные доказательства того, что НАДЦ связывался со спортсменами по телефону или через их тренеров, чтобы пригласить их на тестирование на следующий день. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что НАДЦ часто использовал эту практику перед важными международными соревнованиями и были случаи, когда вся национальная команда присутствовала в НАДЦ в ожидании тестирования", – отметил глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Янгер.

Кроме того, во время спецоперации нашли доказательства, что в 2021 году НАДЦ сознательно обозначил по меньшей мере шесть образцов, взятых у спортсменов в соревновательный период, как взятые во внесоревновательный период. Повторный их анализ показал, что каждая из этих допинг-проб не содержала запрещенных веществ.

По словам Янгера, это важно, так как некоторые вещества запрещены только в соревновательный период.

"Таким образом, положительный тест может быть ошибочно классифицирован как отрицательный, и в результате спортсмен может избежать нарушения антидопинговых правил", – добавил глава отдела расследований ВАДА.

Кроме того, были расследованы утверждения о существовании допинг-схем в Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ), но доказательств, подтверждающих это обвинение, найдено не было.

В то же время в ходе операции "Геркулес" идентифицировали личность, связанную с ФЛАУ, которая могла иметь отношение к торговле препаратором эритропоэтин, находившимся в списке запрещенных веществ ВАДА. Подчеркивается, что он опроверг обвинения, поэтому агентство сообщило об этом независимому органу по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit для рассмотрения.

После публикации отчета ВАДА в отставку подали директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек, сообщил 27 октября в Facebook министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушения будет мгновенной и жесткой", – написал министр.

https://www.facebook.com/vgytzait/posts/10160550070408539

По словам вице-президента НОК Украины Равиля Сафиуллина, вопрос обвинения ВАДА в отношении НАДЦ – "в стадии изучения".

"28 октября он будет обсуждаться на заседании Наблюдательного совета антидопингового контроля. Все остальное – без комментариев", – сказал Сафиуллин в интервью Meta-ratings.com.ua.

Контекст:

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) – независимая структура, осуществляющая координацию борьбы с допингом в спорте. Основана в 1999 году.

НАДЦ является специализированным госучреждением, находится в управлении Министерства молодежи и спорта. Организация занимается внедрением антидопинговой программы, включающей информирование и образование, а также допинг-контроль (планирование, отбор проб, отправка их в лабораторию, получение результата, его обработка, слушание и апелляция).

Теги: Украина, спорт, НОК, допинг, расследование, отставка, спортсмены, спецоперация, обвинение, Всемирное антидопинговое агентство, ВАДА, операция, Вадим Гутцайт, нарушение, тестирование
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