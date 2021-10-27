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Илон Маск стал богатейшим человеком в истории наблюдений Forbes

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Даже с учетом инфляции бизнесменов богаче Маска в почти 30-летней истории наблюдений Forbes нет
Даже с учетом инфляции бизнесменов богаче Маска в почти 30-летней истории наблюдений Forbes нет
Фото: ЕРА

Основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком в истории наблюдений, которые ведет американский финансово-экономический журнал Forbes.

В статье, которая вышла на сайте Forbes 26 октября, сказано, что рыночная стоимость компании Tesla в понедельник превысила $1 трлн, активы самого Маска журнал оценивает в $271,3 млрд (на $41,7 млрд больше, чем на момент закрытия рынка перед выходными).

Рост стоимости активов инженера произошел благодаря почти 13-процентному скачку цен на акции Tesla, кроме того, после нового отчета компании Маск получил более чем 16 млн новых опционов на акции стоимостью $16,1 млрд.

Даже с учетом инфляции бизнесменов богаче него в истории наблюдений нет. Когда Forbes начал отслеживать состояние миллиардеров, в 1982 году, самым богатым человеком в Америке был судоходный магнат Дэниел Людвиг – его активы оценивали в $2 млрд (около $5,5 млрд с учетом инфляции).

Основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос, который был богатейшим человеком Америки до Маска, занимал эту строчку в рейтинге с состоянием в $201 млрд.

Основной актив Маска – акции Tesla (21%). Также у него есть миноритарная доля в частной космической компании SpaceX.

Журнал отмечает, что Маск, несмотря на то, что он миллиардер, ведет относительно аскетичный образ жизни, у него нет большого количества недвижимости, а по состоянию на июнь основным местом жительства инженера был съемный дом в Техасе площадью с однокомнатную квартиру, пишет Forbes.

Контекст:

В рейтинге Forbes на 27 октября Маск остается самым богатым человеком мира, хотя его состояние оценивают уже в $253,8 млрд. На втором месте Безос – $196,1 млрд. На третьей позиции находится владелец компании LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, французский бизнесмен Бернар Арно с состоянием в $186,5 млрд.

По версии Bloomberg, Маск тоже является самым богатым человеком мира с состоянием в $287 млрд. За ним идут Безос ($196 млрд) и Арно ($165 млрд).

По мнению аналитика финансовой компании Morgan Stanley Адама Джонаса, Маск может стать первым в мире триллионером. Такой статус он получит благодаря SpaceX, а не Tesla, считает Джонас.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: недвижимость, Forbes, акции, SpaceX, Tesla, активы, Amazon, Джефф Безос, Илон Маск, миллиардер
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