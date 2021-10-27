Илон Маск стал богатейшим человеком в истории наблюдений Forbes

Даже с учетом инфляции бизнесменов богаче Маска в почти 30-летней истории наблюдений Forbes нет Фото: ЕРА

В статье, которая вышла на сайте Forbes 26 октября, сказано, что рыночная стоимость компании Tesla в понедельник превысила $1 трлн, активы самого Маска журнал оценивает в $271,3 млрд (на $41,7 млрд больше, чем на момент закрытия рынка перед выходными).

Рост стоимости активов инженера произошел благодаря почти 13-процентному скачку цен на акции Tesla, кроме того, после нового отчета компании Маск получил более чем 16 млн новых опционов на акции стоимостью $16,1 млрд.

Даже с учетом инфляции бизнесменов богаче него в истории наблюдений нет. Когда Forbes начал отслеживать состояние миллиардеров, в 1982 году, самым богатым человеком в Америке был судоходный магнат Дэниел Людвиг – его активы оценивали в $2 млрд (около $5,5 млрд с учетом инфляции).

Основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос, который был богатейшим человеком Америки до Маска, занимал эту строчку в рейтинге с состоянием в $201 млрд.

Основной актив Маска – акции Tesla (21%). Также у него есть миноритарная доля в частной космической компании SpaceX.

Журнал отмечает, что Маск, несмотря на то, что он миллиардер, ведет относительно аскетичный образ жизни, у него нет большого количества недвижимости, а по состоянию на июнь основным местом жительства инженера был съемный дом в Техасе площадью с однокомнатную квартиру, пишет Forbes.