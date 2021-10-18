"Королева сосков", "Так жарко". Певица Граймс после расставания с Илоном Маском снялась с голой грудью

"Королева-мать без бюстгальтера", – отреагировали поклонники.

"Так жарко", – оценили снимки певицы подписчики.

"Королева сосков", – написали фолловеры.

Контекст:

Маск и Граймс стали парой в 2018 году. В мае 2020 года у них родился сын. В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12.

В сентябре 2021 года Маск заявил, что они с Граймс расстались из-за того, что его проекты требуют от него присутствия в штате Техас и заграничных командировок, а Граймс в основном находится в Лос-Анджелесе. По словам Маска, они с экс-возлюбленной продолжают вместе воспитывать своего сына.