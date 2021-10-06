Бульвар Шоубиз
 
06 октября, 2021
 
Новости

"У нас был сложный день". Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала, что их сын нарисовал маркером на двери

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Граймс родила сына весной 2020 года
Граймс родила сына весной 2020 года
Фото: ЕРА

Экс-возлюбленная основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, канадская певица Граймс (Клэр Буше) 6 октября разместила в Instagram Stories фото их сына X AE A-XII, которому в мае исполнился один год.

Артистка сфотографировала ребенка со спины в момент, когда он, держа маркер в левой руке, разрисовывал дверь в своей комнате.

Справа от него на стене уже были нарисованы замок, летающий дракон и принцесса – вероятно, эти рисунки сделала сама Граймс.

"У нас был сложный день, но мы исправили это, начав разрисовывать стену в комнате X AE A-XII", – прокомментировала фото Граймс.

Скриншот: grimes / Instagram
Скриншот: grimes / Instagram

Контекст:

Маск и Граймс стали парой в 2018 году. В мае 2020 года у них родился сын. В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12. 

В сентябре 2021 года Маск заявил, что они с Граймс расстались из-за того, что его проекты требуют от него присутствия в штате Техас и заграничных командировок, а Граймс в основном находится в Лос-Анджелесе. По словам Маска, они с экс-возлюбленной продолжают вместе воспитывать своего сына.

Теги: дети, Илон Маск, семья, развод, Граймс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Клопотенко: В школьном меню теперь будут минестроне, лобио, фритата, шпундра, верещака и гамула
Клопотенко: В школьном меню теперь будут минестроне, лобио, фритата, шпундра, верещака и гамула
Елена ПОСКАННАЯ
  "Ближайшее окружение называло Путина "наш мальчик". Главные цитаты из интервью бывшего друга Путина, миллиардера Пугачева Гордону
  "Ближайшее окружение называло Путина "наш мальчик". Главные цитаты из интервью бывшего друга Путина, миллиардера Пугачева Гордону
Дмитрий ГОРДОН
  Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Полный текст интервью
  Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Полный текст интервью
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивая грудь", "Чувственная красотка". Бех-Романчук выложила в сеть пляжное селфи в купальнике
"Красивая грудь", "Чувственная красотка". Бех-Романчук выложила в сеть пляжное селфи в купальнике
"Очень красивая женщина". Ребрик оголила декольте
"Очень красивая женщина". Ребрик оголила декольте
"Форма совершенно неприемлемая". Жена Саакашвили прокомментировала его роман с Ясько
"Форма совершенно неприемлемая". Жена Саакашвили прокомментировала его роман с Ясько
"У нас был сложный день". Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала, что их сын нарисовал маркером на двери
"У нас был сложный день". Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала, что их сын нарисовал маркером на двери
"Она была не готова, я не хотел долго ждать". Стоянов рассказал, с кем у него был роман до знакомства с Кухар
"Она была не готова, я не хотел долго ждать". Стоянов рассказал, с кем у него был роман до знакомства с Кухар
"Черный лебедь", "юморной полицейский", "новое дыхание". Гвоздева рассказала, как продюсеры распределили роли между судьями "Танцев со звездами"
"Черный лебедь", "юморной полицейский", "новое дыхание". Гвоздева рассказала, как продюсеры распределили роли между судьями "Танцев со звездами"
"Сногсшибательная красотка", "Бомбец". В сети обсуждают нежный образ Миши Романовой в обтягивающем наряде
"Сногсшибательная красотка", "Бомбец". В сети обсуждают нежный образ Миши Романовой в обтягивающем наряде
"Хочу, чтобы не просто лежала на полке". Беленюк заявил, что намерен продать свою золотую медаль, полученную на Олимпиаде в Токио
"Хочу, чтобы не просто лежала на полке". Беленюк заявил, что намерен продать свою золотую медаль, полученную на Олимпиаде в Токио
"Перебор", "Порнуха". Участники Måneskin оголились полностью
"Перебор", "Порнуха". Участники Måneskin оголились полностью
"Я охренела". Дорофеева прокомментировала фото американского поцелуя певца Monatik с женой. Супруга артиста ей ответила
"Я охренела". Дорофеева прокомментировала фото американского поцелуя певца Monatik с женой. Супруга артиста ей ответила
"Меня нет, меня убили". Аршавина, страдающая от некроза лица, сделала заявление
"Меня нет, меня убили". Аршавина, страдающая от некроза лица, сделала заявление
"Произошло несчастье". Дочь Подкопаевой перенесла четырехчасовую операцию из-за разрыва сосуда
"Произошло несчастье". Дочь Подкопаевой перенесла четырехчасовую операцию из-за разрыва сосуда
"Крутышка". Каменских снялась в дерзком образе на работе
"Крутышка". Каменских снялась в дерзком образе на работе
"Светка красотка". Loboda в секси-образе станцевала на проезжей части в Москве
"Светка – красотка". Loboda в секси-образе станцевала на проезжей части в Москве
"Учись танцевать, дорогая". Гвоздева ответила партнерше Melovin, заявившей, что ее мнение не является для них авторитетным
"Учись танцевать, дорогая". Гвоздева ответила партнерше Melovin, заявившей, что ее мнение не является для них авторитетным
Звезды шоу-бизнеса и световое шоу. Кухар и Стоянов сыграют главные роли в новогоднем шоу с цирковыми номерами по мотивам "Щелкунчика"
Звезды шоу-бизнеса и световое шоу. Кухар и Стоянов сыграют главные роли в новогоднем шоу с цирковыми номерами по мотивам "Щелкунчика"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS