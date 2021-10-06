"У нас был сложный день". Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала, что их сын нарисовал маркером на двери

Артистка сфотографировала ребенка со спины в момент, когда он, держа маркер в левой руке, разрисовывал дверь в своей комнате.

Справа от него на стене уже были нарисованы замок, летающий дракон и принцесса – вероятно, эти рисунки сделала сама Граймс.

"У нас был сложный день, но мы исправили это, начав разрисовывать стену в комнате X AE A-XII", – прокомментировала фото Граймс.