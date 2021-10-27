Отец Саакашвили – Гордону: Возмущен поведением грузинскиx властей в отношении вас – большого друга моего сына

Николоз Саакашвили: Уверен, скоро все образумится, а сегодняшний возмутительный инцидент не помешает дружбе между нашими народами Фото: Nikoloz Saakashvili / Facebook

Как сообщил изданию "ГОРДОН" журналист, Николоз Саакашвили написал ему в Facebook.

"Уважаемый господин Дмитрий Гордон, возмущен поведением грузинскиx властей в отношении вас – большого друга моего сына Миxаила Саакашвили. Уверен, скоро все образумится, а сегодняшний возмутительный инцидент не помешает дружбе между нашими народами", – отметил отец экс-президента Грузии.

Сегодня днем Гордон прибыл из Киева в Тбилиси, но его не пропустили на территорию страны. По словам журналиста, в аэропорту у него забрали документы и попросили подождать. Проверка продолжалась около часа, после чего журналисту объявили, что въезд в Грузию ему запрещен. Причин произошедшего ему не объяснили.

По словам журналиста, он хотел встретиться с Саакашвили в тюрьме, о чем предупреждал МИД Украины.

"Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили... Грузинские власти боятся гласности, боятся моей встречи с Саакашвили (а я хотел с ним интервью сделать прямо в тюрьме). Это огромный международный скандал и позор для грузинских властей. Меня еще никогда ниоткуда не депортировали, тем более из братской Грузии, другом которой я являюсь очень много лет", – сказал Гордон.

Кроме Гордона, в Грузию также не пустили главу офиса Саакашвили в Украине Марию Барабаш.