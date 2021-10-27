Мамулашвили: Когда в Грузию пускают Познера из России, но не пускают Гордона из Украины, вопросов не остается

"Власти Грузии сейчас собственной тени боятся, поэтому никого не будут пускать в страну. Это уже не первый случай, когда людям из Украины не разрешили въезд в страну. Когда в Грузию пускают Владимира Познера из России, но не пускают Дмитрия Гордона из Украины, уже вопросов не остается о том, куда идет "Грузинская мечта" и куда она ведет страну", – подчеркнула Мамулашвили.

По ее словам, отказ Гордону во въезде без объяснения причин является нарушением закона.

"Слово "закон" грузинская власть читала разве что в энциклопедии. Она не знает, что это такое. Она пошла путем диктатуры и решила: раз уж идем, то давайте по полной программе. Сейчас можно сказать, что это просто открытая война. "Грузинская мечта" неизбежно зайдет туда, куда приходят все диктатуры. Они напуганы. Если не боялись бы, то не стали бы изолировать Михаила Саакашвили, не старались бы так ограничивать допуск людей к нему", – отметила политик.

Она сообщила, что грузинские власти пытаются ограничить и распространение информации о Саакашвили в стране и за ее пределами.

"Они стараются, чтобы Саакашвили был мало слышен и виден. Причем не только в Грузии, но и за ее пределами. Поэтому его максимально изолировали. Даже стекла темные в камере поставили, чтобы народ его не видел. Меня, как депутата, к нему не пускают уже 23-й день без объяснения причин. Даже его врач сегодня смог поговорить с Саакашвили через стекло. Думаю, надо объединяться. Все прозападные силы должны бороться, чтобы выгнать Россию из Грузии в лице "Грузинской мечты", – резюмировала Мамулашвили.