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Мамулашвили: Когда в Грузию пускают Познера из России, но не пускают Гордона из Украины, вопросов не остается

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Мамулашвили: Уже несколько человек из Украины депортировали
Мамулашвили: Уже несколько человек из Украины депортировали
Фото: Nona Mamulashvili / Facebook

Власти Грузии боятся и потому стараются изолировать находящегося в тюрьме Рустави третьего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявила депутат парламента Грузии и одна из лидеров партии "Единое национальное движение" Нона Мамулашвили.

"Власти Грузии сейчас собственной тени боятся, поэтому никого не будут пускать в страну. Это уже не первый случай, когда людям из Украины не разрешили въезд в страну. Когда в Грузию пускают Владимира Познера из России, но не пускают Дмитрия Гордона из Украины, уже вопросов не остается о том, куда идет "Грузинская мечта" и куда она ведет страну", – подчеркнула Мамулашвили.

По ее словам, отказ Гордону во въезде без объяснения причин является нарушением закона.

"Слово "закон" грузинская власть читала разве что в энциклопедии. Она не знает, что это такое. Она пошла путем диктатуры и решила: раз уж идем, то давайте по полной программе. Сейчас можно сказать, что это просто открытая война. "Грузинская мечта" неизбежно зайдет туда, куда приходят все диктатуры. Они напуганы. Если не боялись бы, то не стали бы изолировать Михаила Саакашвили, не старались бы так ограничивать допуск людей к нему", – отметила политик.

Она сообщила, что грузинские власти пытаются ограничить и распространение информации о Саакашвили в стране и за ее пределами.

"Они стараются, чтобы Саакашвили был мало слышен и виден. Причем не только в Грузии, но и за ее пределами. Поэтому его максимально изолировали. Даже стекла темные в камере поставили, чтобы народ его не видел. Меня, как депутата, к нему не пускают уже 23-й день без объяснения причин. Даже его врач сегодня смог поговорить с Саакашвили через стекло. Думаю, надо объединяться. Все прозападные силы должны бороться, чтобы выгнать Россию из Грузии в лице "Грузинской мечты", – резюмировала Мамулашвили.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

Накануне местных выборов 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

27 октября основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон сообщил, что утром прилетел в Тбилиси из Киева, чтобы посетить Саакашвили. Однако он не получил разрешения на въезд в страну. "Мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение Саакашвили в тюрьме Рустави", – заявил Гордон.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Владимир Познер, Дмитрий Гордон, Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, Тбилиси, МИД Грузии, Единое национальное движение, Грузинская мечта, Нона Мамулашвили
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