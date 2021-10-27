Желание посетить Саакашвили в тюрьме – единственная причина, по которой меня, друга Грузии, позорно не пустили в страну

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Это видеообращение я записал в тбилисском аэропорту незадолго до моей депортации из Грузии.

Сейчас 13.06 по Киеву, 14.06 по тбилисскому времени. Я нахожусь в Тбилиси в здании аэропорта. Только что после часовой волокиты с нашими паспортами ко мне подошел заместитель руководителя тбилисского аэропорта Нодар Барабидзе и сказал, что въезд в Грузию для меня, для Алеси Бацман и еще нескольких членов нашей делегации закрыт. Я расстроен этим нелепым, на мой взгляд, решением грузинских властей.

Мы ехали сюда, чтобы 27-го, 28-го и 29 октября принять участие в работе Академии Дмитрия Гордона. Также я хотел посетить в тюрьме в Рустави Михаила Саакашвили – великого грузинского президента, великого реформатора, который уже 27 суток там находится.

МИД Украины дал официальный запрос в МИД Грузии, чтобы мы смогли посетить Михаила Саакашвили, в тюрьме я хотел сделать с ним интервью, увидеть его, обнять. Я думаю, что это единственная причина, по которой меня, человека, который все эти годы является другом Грузии, который неоднократно здесь бывал, позорно не пустили в страну.

Я считаю, что это решение нанесет вред грузинско-украинским отношениям. Я считаю, что это решение нанесет большой вред доверию между Украиной и Грузией. Я расцениваю это как крупный скандал. И я считаю, что тем большей должна быть помощь мирового сообщества Михаилу Саакашвили.

Я расстроен, что я не смогу обнять моих грузинских друзей, что не смогу погулять по улицам моего любимого Тбилиси. Но что поделаешь, жизнь продолжается.

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Источник: "ГОРДОН"

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