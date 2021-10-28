В Грузию не пустили украинского адвоката Саакашвили

Адвокату отказали в допуске на территорию Грузии после того, как он сообщил пограничникам, что цель его визита – защита интересов Саакашвили Фото: EPA

"Меня не пустили в аэропорту Тбилиси в Грузию. Даже не объяснили причины. Забрали паспорт, передали его командиру экипажа (со слов стюардесс). Я объяснил, что приехал к Саакашвили М., но увы, возвращаюсь в Украину, – сообщил Грушовец. – Стюардесса называет меня "депортированный пассажир".

В Ario Law Firm, партнером которой является Грушовец, уточнили, что адвокату отказали в допуске на территорию Грузии после того, как он сообщил пограничникам цель своего визита – защита интересов Саакашвили.

По словам Грушовца, его поездка была согласована с экс-президентом Грузии, о визите он сообщил в МИД и консульство Украины в Тбилиси, которое, в свою очередь, сообщило об этом минюсту Грузии.

"У меня был подготовлен пакет документов для встречи с клиентом в месте его содержания, – отметил адвокат. – Мы оказываем господину Саакашвили международную правовую помощь, поэтому они не имели оснований не допускать меня к клиенту. Это грубое нарушение".

Грушовец подчеркнул, что его просьба предоставить письменное решение о недопуске была отклонена пограничниками. Он рассказал, что после того, как появилась информация, что в аэропорт Тбилиси направляются грузинские коллеги – адвокаты Саакашвили и журналисты, то его сразу провели к самолету в сопровождении шести человек, похожих на работников спецслужб.

В Украину Грушовец вернулся без багажа, паспорт он смог получить только по прибытии.

"В скором времени будет предоставлена качественная правовая оценка сложившейся ситуации. Готовим соответствующие обращения в международные правозащитные организации", – резюмировал адвокат.

27 октября днем из Киева в Тбилиси прибыл основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, но его не пропустили на территорию страны. По словам журналиста, в аэропорту у него забрали документы и попросили подождать. Проверка продолжалась около часа, после чего журналисту объявили, что въезд в Грузию ему запрещен. Причин произошедшего ему не объяснили.

По словам журналиста, он хотел встретиться с Саакашвили в тюрьме, о чем предупреждал МИД Украины.

Кроме Гордона, в Грузию также не пустили главу офиса Саакашвили в Украине Марию Барабаш.