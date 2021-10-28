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В Грузию не пустили украинского адвоката Саакашвили

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Адвокату отказали в допуске на территорию Грузии после того, как он сообщил пограничникам, что цель его визита защита интересов Саакашвили
Адвокату отказали в допуске на территорию Грузии после того, как он сообщил пограничникам, что цель его визита – защита интересов Саакашвили
Фото: EPA

Украинский адвокат Евгений Грушовец сообщил 26 октября в Facebook, что его не пустили в Грузию для встречи с находящимся в тюрьме бывшим президентом страны, главой Исполнительного комитета реформ Михаилом Саакашвили.

"Меня не пустили в аэропорту Тбилиси в Грузию. Даже не объяснили причины. Забрали паспорт, передали его командиру экипажа (со слов стюардесс). Я объяснил, что приехал к Саакашвили М., но увы, возвращаюсь в Украину, – сообщил Грушовец. – Стюардесса называет меня "депортированный пассажир".

https://www.facebook.com/grushovets/posts/4446144405461308

В Ario Law Firm, партнером которой является Грушовец, уточнили, что адвокату отказали в допуске на территорию Грузии после того, как он сообщил пограничникам цель своего визита – защита интересов Саакашвили.

По словам Грушовца, его поездка была согласована с экс-президентом Грузии, о визите он сообщил в МИД и консульство Украины в Тбилиси, которое, в свою очередь, сообщило об этом минюсту Грузии.   

"У меня был подготовлен пакет документов для встречи с клиентом в месте его содержания, – отметил адвокат. – Мы оказываем господину Саакашвили международную правовую помощь, поэтому они не имели оснований не допускать меня к клиенту. Это грубое нарушение".

Грушовец подчеркнул, что его просьба предоставить письменное решение о недопуске была отклонена пограничниками. Он рассказал, что после того, как появилась информация, что в аэропорт Тбилиси направляются грузинские коллеги – адвокаты Саакашвили и журналисты, то его сразу провели к самолету в сопровождении шести человек, похожих на работников спецслужб.

В Украину Грушовец вернулся без багажа, паспорт он смог получить только по прибытии.

"В скором времени будет предоставлена качественная правовая оценка сложившейся ситуации. Готовим соответствующие обращения в международные правозащитные организации", – резюмировал адвокат.   

27 октября днем из Киева в Тбилиси прибыл основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, но его не пропустили на территорию страны. По словам журналиста, в аэропорту у него забрали документы и попросили подождать. Проверка продолжалась около часа, после чего журналисту объявили, что въезд в Грузию ему запрещен. Причин произошедшего ему не объяснили. 

По словам журналиста, он хотел встретиться с Саакашвили в тюрьме, о чем предупреждал МИД Украины.

Кроме Гордона, в Грузию также не пустили главу офиса Саакашвили в Украине Марию Барабаш.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, самолет, аэропорт, паспорт, пограничники, запрет, Тбилиси, спецслужбы, документы, консульство Украины, президент, работа, адвокат, визит, проверки, встреча, нарушение
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