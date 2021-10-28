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Саакашвили голодает 28-й день. В комнате встреч установили перегородку до потолка, чтоб он не мог передавать письма – адвокат

Комнату встреч в тюрьме отремонтировали так, чтобы Саакашвили не смог передавать письма, заявил его адвокат
Комнату встреч в тюрьме отремонтировали так, чтобы Саакашвили не смог передавать письма, заявил его адвокат
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook (архив)

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, в тюрьме, где он голодает уже 28-й день, официально отказался от какого-либо связанного с голоданием лечения, анализов, услуг бригады реанимобиля и обследований.

Об этом говорится в его письме в адрес начальника 12-го пенитенциарного учреждения Зураба Модебадзе, которое озвучил один из адвокатов политика Дмитрий Садзаглишвили, пишет "Грузия Online".

"С этой минуты... я буду принимать только те лекарства, которые не связаны с голоданием, пока вы не вернете комнате встреч первоначальный вид и пока мне не будет предоставлена возможность пользоваться своими процессуальными правами", – написал Саакашвили.

Адвокат пояснил, что в переговорной комнате неожиданно сделали ремонт, подняв перегородку до потолка, из-за чего стало невозможно передавать письма.

"Когда мы вошли в комнату встреч, мы обнаружили, что эта комната была отремонтирована. Барьер подняли до предела, чтобы с Саакашвили не было прямой коммуникации и все общение контролировалось", – рассказал он.

Мать политика Гиули Аласания заявила, что общалась с сыном через окно, как и его адвокаты.

"Нас разделяло окно, напрямую общаться мы не можем. Как я поняла, у адвокатов с ним такое же общение. Так нельзя, потому что общение с адвокатами должно быть конфиденциальным", – сказала она в комментарии Sova.

Украинский врач Максим Перебийнис, который посетил Саакашвили как депутат Верховной Рады, также отметил, что ему не разрешили лично осмотреть Саакашвили, они общались только через стекло. 

27 октября политика посетила также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови, он каждый день сдает анализы. 

В колонии дежурит реанимационная бригада, но врачи не смогут оперативно помочь Саакашвили в случае серьезного ухудшения здоровья, сказала Денисова. Политик, по ее словам, продолжает отказываться переезжать в тюремную больницу и выступает против принудительного кормления

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, лечение, голодовка, Гиули Аласания, задержание Саакашвили в Грузии
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