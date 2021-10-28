Саакашвили о высылке Гордона: Грузия, некогда маяк демократии, становится хуже, чем Россия

"Дмитрий Гордон – самый известный и титулованный журналист на всем постсоветском пространстве, в русскоязычной и украиноязычной среде. Он большой сторонник и друг Грузии. Его жена Алеся [Бацман] – тоже очень известный журналист и наша сторонница. Личные враги Гордона – [президент РФ Владимир] Путин и [называющий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко, – написал Саакашвили. – И сегодня сотни миллионов их поклонников с грустью увидели, что Грузия, некогда маяк демократии, становится хуже, чем Россия. Разразился большой международный скандал, и это черное пятно для Грузии".

Саакашвили, который находится в тюрьме и голодает уже 28-й день, поблагодарил Гордона и главреда издания "ГОРДОН" Бацман за попытку въехать в Грузию и извинился "от имени всех нормальных грузин" за то, как с ними обошлись.

Гордон прибыл в Тбилиси 27 октября днем, но его не пропустили на территорию страны. По словам журналиста, в аэропорту у него забрали документы и попросили подождать. Проверка продолжалась около часа, после чего журналисту объявили, что въезд в Грузию ему запрещен. Причин произошедшего ему не объяснили.

Журналист отметил, что хотел встретиться с Саакашвили в тюрьме, о чем предупреждал МИД Украины.

Гордон неоднократно делал заявления в поддержку Саакашвили. 1 октября журналист записал видеообращение по поводу задержания Саакашвили. В нем он призвал президента Украины Владимира Зеленского добиваться освобождения экс-президента Грузии, у которого есть украинское гражданство.

Организация "Репортеры без границ" призвала правительство Грузии объяснить, почему Гордона не пустили в страну.

Кроме Гордона, в Грузию также не пустили главу офиса Саакашвили в Украине Марию Барабаш.

Накануне, 26 октября, в Грузию не пустили украинского адвоката Саакашвили Евгения Грушовца.