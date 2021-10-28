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Адвокат Саакашвили Грушовец: Гордон – известный тележурналист. Отказ ему во въезде – политическое решение властей Грузии. Правовых аспектов не нахожу

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Грушовец: Есть два пути защиты наших прав, но эти способы можно реализовать только на территории Грузии
Грушовец: Есть два пути защиты наших прав, но эти способы можно реализовать только на территории Грузии
Фото: ario.law

Власти Грузии ограничили возможность помощи третьему президенту страны Михаилу Саакашвили, когда отказали в праве въезда на территорию государства его украинскому адвокату и тележурналисту Дмитрию Гордону. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил адвокат Саакашвили Евгений Грушовец.

"Есть право государств запрещать определенной категории граждан въезд на свою территорию, учитывая наличие ранее совершенных правонарушений или подозрения, что человек может совершить какое-то правонарушение. Но в данной ситуации ни я как адвокат Михаила Саакашвили, ни тележурналист Дмитрий Гордон не подпадаем под эти ограничения. Я – правозащитник, адвокат, согласно международным конвенциям, имею право представлять интересы моего клиента. Грузия предоставляет иностранным защитникам доступ к клиентам. Отказ мне во въезде я считаю незаконным. Гордон – известный тележурналист. Людей, которые пользуются авторитетом среди сотен тысяч людей и не являются криминальными элементами, не пускать тоже незаконно. Факт отказа во въезде я связываю с политическими решениями властей Грузии. Правовых аспектов в этом решении не нахожу. С таким подходом можно дойти до того, что в ручном режиме будет регулироваться вопрос въезда и страна станет закрытой", – заявил Грушовец.

Он рассказал, что его также без объяснения причин не пропустили на территорию Грузии.

"Как адвокат Саакашвили в Украине (у нас уже несколько лет подписан договор) я официально обратился в министерство иностранных дел и посольство Украины в Грузии с обращением, что хочу прибыть на территорию страны и посетить место содержания моего клиента, чтобы согласовать определенные моменты. Посольство Украины в Грузии сразу же проинформировало о моем намерении министерство юстиции Грузии. Так, я прибыл в Грузию 26 октября в 21.40. Когда проходил пограничный контроль, мне сказали, что есть вопросы к ПЦР-тесту. Позже вопросы к тесту отпали, но начали расспрашивать, почему я еду. Я сначала ссылался на адвокатскую тайну, но после ультимативного требования пришлось раскрыть личность своего подзащитного. Я показал договор с Саакашвили. Но без объяснения причин на территорию Грузии меня так и не пустили", – рассказал адвокат.

Он отметил, что расценивает позицию грузинских властей как попытку ограничить помощь его подзащитному.

"На обратный рейс в Киев меня сопровождали шесть человек, некоторые из них больше походили на сотрудников спецслужб. Но и на этом "приключения" не завершились. Как только я занял свое место в самолете, всех пассажиров попросили выйти для повторной проверки багажа якобы из-за того, что один человек не сел в самолет. Нас продержали еще час в аэропорту. А когда я вернулся в Киев, то моего багажа не обнаружилось. И вот уже второй день мне не возвращают багаж. И я, и Гордон открыто декларировали цель визита – это помощь Саакашвили. Соответственно, ограничивая нам допуск в страну, власти ограничили саму возможность любой помощи моему подзащитному. Я могу расценивать ситуацию только так", – сказал Грушовец.

По его словам, адвокаты подадут жалобу на действия пограничников и при необходимости готовы отстаивать права в ЕСПЧ.

"Есть два пути защиты наших прав, но эти способы можно реализовать только на территории Грузии. Власти нас туда не пустили. Мы будем обращаться с апелляцией. Адвокаты подадут жалобы на решения пограничной службы, и если будет подтверждено, что оснований для запрета на въезд не было, тогда будет принято решение о неправомерности действий погранслужбы. Если это не сработает, останется только один вариант – обратиться в международные организации и ЕСПЧ", – резюмировал собеседник.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

27 октября основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон сообщил, что утром прилетел в Тбилиси из Киева, чтобы посетить Саакашвили. Однако он не получил разрешения на въезд в страну. "Мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение Саакашвили в тюрьме Рустави", – заявил Гордон.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Киев, Дмитрий Гордон, Украина, Грузия, ЕСПЧ, Министерство юстиции, Михаил Саакашвили, правозащитники, пограничники, запрет, посольство Украины, жалоба, задержание Саакашвили в Грузии
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