Адвокат Саакашвили Грушовец: Гордон – известный тележурналист. Отказ ему во въезде – политическое решение властей Грузии. Правовых аспектов не нахожу

Грушовец: Есть два пути защиты наших прав, но эти способы можно реализовать только на территории Грузии Фото: ario.law

"Есть право государств запрещать определенной категории граждан въезд на свою территорию, учитывая наличие ранее совершенных правонарушений или подозрения, что человек может совершить какое-то правонарушение. Но в данной ситуации ни я как адвокат Михаила Саакашвили, ни тележурналист Дмитрий Гордон не подпадаем под эти ограничения. Я – правозащитник, адвокат, согласно международным конвенциям, имею право представлять интересы моего клиента. Грузия предоставляет иностранным защитникам доступ к клиентам. Отказ мне во въезде я считаю незаконным. Гордон – известный тележурналист. Людей, которые пользуются авторитетом среди сотен тысяч людей и не являются криминальными элементами, не пускать тоже незаконно. Факт отказа во въезде я связываю с политическими решениями властей Грузии. Правовых аспектов в этом решении не нахожу. С таким подходом можно дойти до того, что в ручном режиме будет регулироваться вопрос въезда и страна станет закрытой", – заявил Грушовец.

Он рассказал, что его также без объяснения причин не пропустили на территорию Грузии.

"Как адвокат Саакашвили в Украине (у нас уже несколько лет подписан договор) я официально обратился в министерство иностранных дел и посольство Украины в Грузии с обращением, что хочу прибыть на территорию страны и посетить место содержания моего клиента, чтобы согласовать определенные моменты. Посольство Украины в Грузии сразу же проинформировало о моем намерении министерство юстиции Грузии. Так, я прибыл в Грузию 26 октября в 21.40. Когда проходил пограничный контроль, мне сказали, что есть вопросы к ПЦР-тесту. Позже вопросы к тесту отпали, но начали расспрашивать, почему я еду. Я сначала ссылался на адвокатскую тайну, но после ультимативного требования пришлось раскрыть личность своего подзащитного. Я показал договор с Саакашвили. Но без объяснения причин на территорию Грузии меня так и не пустили", – рассказал адвокат.

Он отметил, что расценивает позицию грузинских властей как попытку ограничить помощь его подзащитному.

"На обратный рейс в Киев меня сопровождали шесть человек, некоторые из них больше походили на сотрудников спецслужб. Но и на этом "приключения" не завершились. Как только я занял свое место в самолете, всех пассажиров попросили выйти для повторной проверки багажа якобы из-за того, что один человек не сел в самолет. Нас продержали еще час в аэропорту. А когда я вернулся в Киев, то моего багажа не обнаружилось. И вот уже второй день мне не возвращают багаж. И я, и Гордон открыто декларировали цель визита – это помощь Саакашвили. Соответственно, ограничивая нам допуск в страну, власти ограничили саму возможность любой помощи моему подзащитному. Я могу расценивать ситуацию только так", – сказал Грушовец.

По его словам, адвокаты подадут жалобу на действия пограничников и при необходимости готовы отстаивать права в ЕСПЧ.

"Есть два пути защиты наших прав, но эти способы можно реализовать только на территории Грузии. Власти нас туда не пустили. Мы будем обращаться с апелляцией. Адвокаты подадут жалобы на решения пограничной службы, и если будет подтверждено, что оснований для запрета на въезд не было, тогда будет принято решение о неправомерности действий погранслужбы. Если это не сработает, останется только один вариант – обратиться в международные организации и ЕСПЧ", – резюмировал собеседник.