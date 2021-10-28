"Репортеры без границ" призвали правительство Грузии объяснить, почему Гордона не пустили в страну

Гордон прибыл в аэропорт Тбилиси 27 октября днем, но его не пропустили на территорию Грузии Фото: gordondmytro / Instagram

"Украинскому журналисту Дмитрию Гордону было отказано во въезде на территорию Грузии без объяснения причин. Он планировал взять интервью у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме. "Репортеры без границ" призывают правительство Грузии прояснить причины и уважать право журналиста выполнять свои обязанности", – отмечается в сообщении.

Ukrainian journalist @dmitry_gordon was denied to enter #Georgia without explanation. He planned to interview hunger-striking former President #Saakashvili in prison. @RSF_inter calls on the @GovernmentGeo to clarify the reasons & to respect his right to carry out his duty. pic.twitter.com/UzKJSaLYgp — RSF in English (@RSF_en) October 27, 2021

Гордон прибыл в Тбилиси 27 октября днем, но его не пропустили на территорию страны. По словам журналиста, в аэропорту у него забрали документы и попросили подождать. Проверка продолжалась около часа, после чего журналисту объявили, что въезд в Грузию ему запрещен. Причин произошедшего ему не объяснили.

По словам журналиста, он хотел встретиться с Саакашвили в тюрьме, о чем предупреждал МИД Украины.

Гордон неоднократно делал заявления в поддержку Саакашвили, который находится под арестом в Грузии с начала октября.

1 октября журналист записал видеообращение по поводу задержания Саакашвили. В нем он призвал президента Украины Владимира Зеленского добиваться освобождения экс-президента Грузии, у которого есть украинское гражданство.

Кроме Гордона, в Грузию также не пустили главу офиса Саакашвили в Украине Марию Барабаш.

Накануне, 26 октября, в Грузию не пустили украинского адвоката Саакашвили Евгения Грушовца.