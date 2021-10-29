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Мать Саакашвили обратилась к Зеленскому

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Мать Саакашвили поблагодарила Зеленского (на фото) за поддержку ее сына
Мать Саакашвили поблагодарила Зеленского (на фото) за поддержку ее сына
Фото: president.gov.ua

Мать экс-президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили Гиули Аласания во время интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за поддержку ее сына.

Бацман предложила Аласании обратиться к Зеленскому.

"Я хочу ему сказать "спасибо" за то, что он дал моему сыну возможность вернуться в Украину, которую он так любит. За его заявления. Я знаю, что он сейчас очень помогает моему сыну из Украины. Спасибо ему за это", – сказала Аласания.

Кроме того, во время интервью она обратилась к нынешнему президенту Грузии Саломе Зурабишвили и напомнила, что именно во времена президентства Саакашвили она вернулась в Грузию (Зурабишвили родилась во Франции в семье грузинских политических эмигрантов).

"Что я ей могу сказать?... Ее мечта сбылась как раз во времена моего сына", – отметила Аласания. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. Последние годы он жил в Украине. 

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину. Зеленский напомнил, что Саакашвили – гражданин Украины, поэтому Украина сделает все возможное для его освобождения. 

Саакашвили из тюрьмы написал письмо Зеленскому. "Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником [президента России Владимира] Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи", – подчеркнул Саакашвили. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Гиули Аласания, задержание Саакашвили в Грузии
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