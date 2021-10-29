Мать Саакашвили обратилась к Зеленскому

Бацман предложила Аласании обратиться к Зеленскому.

"Я хочу ему сказать "спасибо" за то, что он дал моему сыну возможность вернуться в Украину, которую он так любит. За его заявления. Я знаю, что он сейчас очень помогает моему сыну из Украины. Спасибо ему за это", – сказала Аласания.

Кроме того, во время интервью она обратилась к нынешнему президенту Грузии Саломе Зурабишвили и напомнила, что именно во времена президентства Саакашвили она вернулась в Грузию (Зурабишвили родилась во Франции в семье грузинских политических эмигрантов).

"Что я ей могу сказать?... Ее мечта сбылась как раз во времена моего сына", – отметила Аласания.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube