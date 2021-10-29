"Продолжение моей жизни привязано к вашему завтрашнему решению". Саакашвили обратился к сторонникам

Политик говорит, что власти не учли главную рекомендацию медиков и отказались перевести его в частную клинику.

В обращении к грузинскому народу он призвал граждан проголосовать во время второго тура муниципальных выборов за представителей оппозиции.

"Продолжение моей жизни полностью привязано к вашему завтрашнему решению", – заявил экс-президент Грузии.

Днем ранее Михаил Саакашвили согласился на медицинскую помощь после того, как администрация тюрьмы в Рустави, где он находится, согласилась возобновить его конфиденциальное общение с адвокатом. Об этом после встречи с политиком рассказал его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, сообщало "Эхо Кавказа" 28 октября.

"Проблемы коммуникации с Михаилом Саакашвили устранены, из-за чего Саакашвили прекратил крайнюю форму протеста – отказ от лечения, проведения анализов, тестов и т.д.", – говорил он.