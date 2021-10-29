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"Продолжение моей жизни привязано к вашему завтрашнему решению". Саакашвили обратился к сторонникам

Саакашвили отказались перевести в частную клинику
Саакашвили отказались перевести в частную клинику
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook (архив)

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что отказывается от сотрудничества с консилиумом врачей, а также от анализов и медицинских процедур, облегчающих его голодовку. Об этом 29 октября сообщает "Эхо Кавказа".

Политик говорит, что власти не учли главную рекомендацию медиков и отказались перевести его в частную клинику.

В обращении к грузинскому народу он призвал граждан проголосовать во время второго тура муниципальных выборов за представителей оппозиции.

"Продолжение моей жизни полностью привязано к вашему завтрашнему решению", – заявил экс-президент Грузии.

Днем ранее Михаил Саакашвили согласился на медицинскую помощь после того, как администрация тюрьмы в Рустави, где он находится, согласилась возобновить его конфиденциальное общение с адвокатом. Об этом после встречи с политиком рассказал его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, сообщало "Эхо Кавказа" 28 октября. 

"Проблемы коммуникации с Михаилом Саакашвили устранены, из-за чего Саакашвили прекратил крайнюю форму протеста – отказ от лечения, проведения анализов, тестов и т.д.", – говорил он.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.  С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину

27 октября, экс-президент Грузии официально отказался от какого-либо связанного с голоданием лечения, анализов, услуг бригады реанимобиля и обследований. Об этом говорится в его письме в адрес начальника 12-го пенитенциарного учреждения Зураба Модебадзе, которое озвучил Садзаглишвили. Адвокат пояснил, что в переговорной комнате неожиданно сделали ремонт, подняв перегородку до потолка, из-за чего стало невозможно передавать письма.

Мать политика Гиули Аласания заявила, что общалась с сыном через окно, как и его адвокаты.

Украинский врач Максим Перебийнис, который посетил Саакашвили как депутат Верховной Рады, также отметил, что ему не разрешили лично осмотреть Саакашвили, они общались только через стекло.

27 октября политика посетила также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови, он каждый день сдает анализы.

В колонии дежурит реанимационная бригада, но врачи не смогут оперативно помочь Саакашвили в случае серьезного ухудшения здоровья, сказала Денисова. Политик, по ее словам, продолжает отказываться переезжать в тюремную больницу и выступает против принудительного кормления

Теги: Грузия, выборы, здоровье, Михаил Саакашвили, тюрьма, голодовка
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