"Действия грузинской власти являются пыткой". Украинский омбудсмен заявила о нарушении прав Саакашвили

Саакашвили в колонии держит голодовку уже 30-й день. Денисова посещала его 27 октября.

По итогам визита омбудсмен выражает "решительный протест в связи с отказом грузинских властей оказать Саакашвили медицинскую помощь в гражданской больнице, а также наличие грубых нарушений его процессуальных прав", говорится в заявлении Денисовой.

Она пишет, что рассмотрение дел, которые в Грузии открыли против Саакашвили в 2014 году, проходит с нарушением его прав – судебные заседания не назначаются второй месяц, а ходатайства экс-президента, "желающего и желающего публичного рассмотрения этих дел, в которых он считает себя невиновным, о назначении судебных заседаний судом игнорируются и не рассматриваются".

"Такие действия судебной власти Грузии являются нарушением ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует право на справедливое и публичное рассмотрение, а также рассмотрение дела в разумный срок, но не в течение восьми лет", – подчеркнула Денисова.

По ее данным, в колонии нарушают право Саакашвили на связь с внешним миром и свободу вероисповедания. Также Денисова напомнила, что экс-президент Грузии 27 октября в знак протеста против того, что власти страны отказываются переводить его в гражданскую клинику, отказался от медицинской поддержки. Через два дня он прекратил сотрудничество с консилиумом врачей.

"Содержание Михаила Саакашвили в таких условиях является нарушением ст. 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, положение которой обязывает больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, переводить в особые учреждения или же в гражданские больницы. Тюремные больницы должны иметь оборудование, установки и лекарства, необходимые для надлежащего медицинского ухода за больными и для их лечения, а также достаточно квалифицированный персонал. Неоказание медицинской помощи противоречит гарантированным нормам ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Такие действия грузинских властей очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь, что является нарушением статей 6, 7, 9, 14, 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Грузией в 2002 году. Грузинские власти должны немедленно прекратить грубые нарушения прав человека Михаила Саакашвили", – подчеркнула омбудсмен.