Денисова: Когда я спросила Саакашвили, как он относится к переводу в тюремную клинику, он сказал: "Меня там убьют"

"Мы настаиваем на переводе Саакашвили в клинику, на что власти Грузии нам отвечают: у них прекрасная тюремная клиника. Но когда я спросила у Саакашвили, как он относится к переезду в эту тюремную больницу при учреждении исполнения наказаний №18, он сказал прямо: "Меня там убьют. Я боюсь за свою безопасность", – отметила Денисова.

По ее словам, в тюремной клинике нет необходимой инфраструктуры.

"Больницу проверили представители офиса Омбудсмена Грузии: там нет врача реаниматолога, нет инфраструктуры, необходимой аппаратуры, чтобы определить кризис, поставить диагноз и дать соответствующую помощь. Это нарушение статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными ООН. В ней четко выписано, что в таком случае должна предоставляться помощь в той больнице, где есть вся необходимая инфраструктура, оборудование и врачи", – подчеркнула омбудсмен.

Денисова: У нас вообще нет времени! Саакашвили голодает 34 дня, в любой момент могут начаться необратимые процессы. Читайте полную версию интервью