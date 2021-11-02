Саакашвили голодает 33-й день. Политик заявил, что власти Грузии отказываются перевести его в больницу

"Я потерял почти 20 кг. Считаю себя личным узником [президента России Владимира] Путина, так как он все эти годы много раз говорил про меня; дал грузинской власти крупнейшего частного акционера российского "Газпрома" – [лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину] Иванишвили, публичные указания возбудить против меня уголовные дела и вынести приговоры", – написал он.

Политик подчеркнул, что его лишили права на телефонные звонки и ему отказывают от привода в суд. Также, по его словам, власть отказывается выполнять срочную рекомендацию консилиума медиков и перевести Саакашвили в многопрофильную больницу.

"Наверное, у вас главный вопрос – почему я поехал в Грузию. Я посчитал, что моя родина окончательно попала под влияние Москвы. Те реформы, которые в свое время я провел, сошли на нет. Сейчас в Грузии проводились местные выборы, которые, в отличие от Украины, здесь всегда очень легко выигрывала власть. Но после моего появления даже в тюрьме ситуация радикально поменялась. Во всем. В больших городах кандидаты партии “Единое национальное движение” вышли во второй тур. Причем почти везде на первое место. После моего ареста в Тбилиси пришел самый большой митинг-протест", – отмечает он.

Саакашвили заявил о "грубейших фальсификациях во втором туре", после которых разворачивается беспрецедентно широкий фронт массовых протестов с учетом всех сил оппозиции".

"Такого единства оппозиции в истории Грузии не было никогда! И я горжусь, что какую-то роль в этом объединении за прозападный курс сыграл я. При этом я остаюсь лояльным и патриотичным гражданином Украины. Я горжусь тем, что президент [Владимир] Зеленский вернул мне украинский паспорт", – отметил он.

Саакашвили напомнил, что прожил в Украине восемь лет и имеет в Киеве дом и семью.

"Я очень благодарен за заявление президента, что Украина не оставит своего гражданина. У Грузии нет более любимой нации и более верного союзника, чем Украина, и я все сделаю, чтобы не было раздора и эти отношения крепли", – резюмировал политик.