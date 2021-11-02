Саакашвили голодает 33-й день. Политик заявил, что власти Грузии отказываются перевести его в больницу

"Я потерял почти 20 кг. Считаю себя личным узником [президента России Владимира] Путина, так как он все эти годы много раз говорил про меня; дал грузинской власти крупнейшего частного акционера российского "Газпрома" – [лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину] Иванишвили, публичные указания возбудить против меня уголовные дела и вынести приговоры", – написал он.
Политик подчеркнул, что его лишили права на телефонные звонки и ему отказывают от привода в суд. Также, по его словам, власть отказывается выполнять срочную рекомендацию консилиума медиков и перевести Саакашвили в многопрофильную больницу.
"Наверное, у вас главный вопрос – почему я поехал в Грузию. Я посчитал, что моя родина окончательно попала под влияние Москвы. Те реформы, которые в свое время я провел, сошли на нет. Сейчас в Грузии проводились местные выборы, которые, в отличие от Украины, здесь всегда очень легко выигрывала власть. Но после моего появления даже в тюрьме ситуация радикально поменялась. Во всем. В больших городах кандидаты партии “Единое национальное движение” вышли во второй тур. Причем почти везде на первое место. После моего ареста в Тбилиси пришел самый большой митинг-протест", – отмечает он.
Саакашвили заявил о "грубейших фальсификациях во втором туре", после которых разворачивается беспрецедентно широкий фронт массовых протестов с учетом всех сил оппозиции".
"Такого единства оппозиции в истории Грузии не было никогда! И я горжусь, что какую-то роль в этом объединении за прозападный курс сыграл я. При этом я остаюсь лояльным и патриотичным гражданином Украины. Я горжусь тем, что президент [Владимир] Зеленский вернул мне украинский паспорт", – отметил он.
Саакашвили напомнил, что прожил в Украине восемь лет и имеет в Киеве дом и семью.
"Я очень благодарен за заявление президента, что Украина не оставит своего гражданина. У Грузии нет более любимой нации и более верного союзника, чем Украина, и я все сделаю, чтобы не было раздора и эти отношения крепли", – резюмировал политик.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.
1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.
27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она.
Саакашвили отказался от медицинской поддержки и находится в критическом состоянии, заявила 29 октября Ясько.