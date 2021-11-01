Голодовка Саакашвили длится больше месяца. Оппозиция в Грузии анонсировала масштабные протесты по итогам второго тура местных выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии 31 октября представила предварительные результаты второго тура местных выборов – согласно им, в 19 из 20 городов, в которых прошли выборы, победила правящая партия "Грузинская мечта", кандидат от основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" победил только в Цаленджихе.
Представители оппозиции 31 октября собрались на митинг у здания парламента в центре Тбилиси, сообщил портал "Новости-Грузия". На акции было около 3 тыс. человек, в нем приняли участие, кроме "Единого национального движения", представители партий "Лело", "Дроа" и "Европейская Грузия".
В ходе акции председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что оппозиция проведет многотысячный протестный митинг в Тбилиси в конце недели, чтобы опротестовать фальсификацию результатов второго тура муниципальных выборов.
"Мы вместе с вами не собираемся отступать назад и развернем линию фронта по всей стране", – сказал Мелия.
По его словам, масштаб акции будет даже большим, чем митинг с требованием освобождения Саакашвили, прошедший 14 октября. В течение недели оппозиционеры будут решать организационные вопросы и проводить акции в разных регионах страны.
Поначалу политик сказал, что митинг пройдет в воскресенье, 7 ноября, но позднее в партии уточнили, что акция состоится 6 ноября, пишет "Новости-Грузия". Как пояснило издание, 7 ноября 2007 года – это дата, из-за которой партию "Единое национальное движение" часто критикуют. Тогда правительство президента Саакашвили с применением полицейской силы разогнала в Тбилиси несколько акций протеста, проводившихся в разных местах. Также спецназ ворвался в телекомпанию "Имеди", которая тогда принадлежала олигарху Бадри Патаркацишвили и резко критиковала деятельность Саакашвили.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.
1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.
27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она.
Саакашвили отказался от медицинской поддержки и находится в критическом состоянии, заявила 29 октября его возлюбленная, народный депутат Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько.