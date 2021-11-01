Голодовка Саакашвили длится больше месяца. Оппозиция в Грузии анонсировала масштабные протесты по итогам второго тура местных выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии 31 октября представила предварительные результаты второго тура местных выборов – согласно им, в 19 из 20 городов, в которых прошли выборы, победила правящая партия "Грузинская мечта", кандидат от основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" победил только в Цаленджихе.

Представители оппозиции 31 октября собрались на митинг у здания парламента в центре Тбилиси, сообщил портал "Новости-Грузия". На акции было около 3 тыс. человек, в нем приняли участие, кроме "Единого национального движения", представители партий "Лело", "Дроа" и "Европейская Грузия".

В ходе акции председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что оппозиция проведет многотысячный протестный митинг в Тбилиси в конце недели, чтобы опротестовать фальсификацию результатов второго тура муниципальных выборов.

"Мы вместе с вами не собираемся отступать назад и развернем линию фронта по всей стране", – сказал Мелия.

По его словам, масштаб акции будет даже большим, чем митинг с требованием освобождения Саакашвили, прошедший 14 октября. В течение недели оппозиционеры будут решать организационные вопросы и проводить акции в разных регионах страны.

Поначалу политик сказал, что митинг пройдет в воскресенье, 7 ноября, но позднее в партии уточнили, что акция состоится 6 ноября, пишет "Новости-Грузия". Как пояснило издание, 7 ноября 2007 года – это дата, из-за которой партию "Единое национальное движение" часто критикуют. Тогда правительство президента Саакашвили с применением полицейской силы разогнала в Тбилиси несколько акций протеста, проводившихся в разных местах. Также спецназ ворвался в телекомпанию "Имеди", которая тогда принадлежала олигарху Бадри Патаркацишвили и резко критиковала деятельность Саакашвили.