Стали известны результаты местных выборов в Грузии

Глава ЦИК Георгий Каландаришвили проинформировал, что участие в выборах приняли 1 025 406 избирателей. По его словам, в окружные избирательные комиссии было подано 272 жалобы, из них 121 – от наблюдателей и 151 – от избирательных субъектов. Большинство из них касалось процессуальных нарушений.
Окончательные итоги выборов объявят 13 ноября.
В 19 из 20 городов, в которых прошли выборы, победила правящая партия "Грузинская мечта", кандидат от основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" победил в Цаленджихе, сообщило "Эхо Кавказа".
В Тбилиси победил нынешний мэр Каха Каладзе, он получил 55,6% голосов избирателей, его оппонент Ника Мелия набрал 44,4%, отметил сайт Civil.ge.
Грузинская оппозиция не признает результаты выборов, лидер ЕНД Ника Мелия заявил, что 7 ноября в Тбилиси пройдет акция протеста против фальсификации результатов голосования, сообщил 31 октября портал "Новости-Грузия".
30 октября в Грузии прошел второй тур местных выборов. Жители страны выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе пяти городов со статусом самоуправляемых единиц – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов в муниципальные собрания (сакребуло) в 24 мажоритарных округах. Явка на голосование составила 49,9%.
"Грузинская мечта" и оппозиционная партия "Единое национальное движение" заявили о победе в выборах, ссылаясь на результаты экзит-поллов.