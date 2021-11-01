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Стали известны результаты местных выборов в Грузии

30 октября в Грузии прошел второй тур местных выборов
30 октября в Грузии прошел второй тур местных выборов
Фото: EPA

Центральная избирательная комиссия Грузии 31 октября представила предварительные результаты второго тура местных выборов. Об этом сообщил сайт ведомства.

Глава ЦИК Георгий Каландаришвили проинформировал, что участие в выборах приняли  1 025 406 избирателей. По его словам, в окружные избирательные комиссии было подано 272 жалобы, из них 121 –  от наблюдателей и 151 – от избирательных субъектов. Большинство из них касалось процессуальных нарушений.

Окончательные итоги выборов объявят 13 ноября.

В 19 из 20 городов, в которых прошли выборы, победила правящая партия "Грузинская мечта", кандидат от основанной экс-президентом Грузии  Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" победил в Цаленджихе, сообщило "Эхо Кавказа".

В Тбилиси победил нынешний мэр Каха Каладзе, он получил 55,6% голосов избирателей, его оппонент Ника Мелия набрал 44,4%, отметил сайт Civil.ge.

Грузинская оппозиция не признает результаты выборов, лидер ЕНД Ника Мелия заявил, что 7 ноября в Тбилиси пройдет акция протеста против фальсификации результатов голосования, сообщил 31 октября портал "Новости-Грузия".

Контекст:

30 октября в Грузии прошел второй тур местных выборов. Жители страны выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе пяти городов со статусом самоуправляемых единиц – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов в муниципальные собрания (сакребуло) в 24 мажоритарных округах. Явка на голосование составила 49,9%.

"Грузинская мечта" и оппозиционная партия "Единое национальное движение" заявили о победе в выборах, ссылаясь на результаты экзит-поллов.

Теги: Грузия, выборы, оппозиция, Тбилиси, фальсификации, Единое национальное движение, голосование, Грузинская мечта
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