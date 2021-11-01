Стали известны результаты местных выборов в Грузии

Глава ЦИК Георгий Каландаришвили проинформировал, что участие в выборах приняли 1 025 406 избирателей. По его словам, в окружные избирательные комиссии было подано 272 жалобы, из них 121 – от наблюдателей и 151 – от избирательных субъектов. Большинство из них касалось процессуальных нарушений.

Окончательные итоги выборов объявят 13 ноября.

В 19 из 20 городов, в которых прошли выборы, победила правящая партия "Грузинская мечта", кандидат от основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" победил в Цаленджихе, сообщило "Эхо Кавказа".

В Тбилиси победил нынешний мэр Каха Каладзе, он получил 55,6% голосов избирателей, его оппонент Ника Мелия набрал 44,4%, отметил сайт Civil.ge.

Грузинская оппозиция не признает результаты выборов, лидер ЕНД Ника Мелия заявил, что 7 ноября в Тбилиси пройдет акция протеста против фальсификации результатов голосования, сообщил 31 октября портал "Новости-Грузия".