Местные выборы в Грузии. Правящая партия и оппозиция заявили о победе

В Грузии на избирательные участки пришло более 1 млн избирателей Фото: ЕРА

"Грузинская мечта" доверяет результатам экзит-полла телеканала Imedi, согласно которым кандидаты от правящей партии победили во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси. Экзит-полл для Imedi провел центр общественных исследований Gorbi, учитывая данные, полученные от 17 тыс. избирателей, которые были опрошены на случайно выбранных избирательных участках.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уже успел поздравить правящую партию с победой на выборах. Гарибашвили лично поздравил с победой кандидата партии власти в мэры Тбилиси Каху Каладзе. В свою очередь Каладзе заявил, что жители грузинской столицы сделали "правильный выбор, поддержав развитие, мир и стабильность".

Главный предвыборный штаб оппозиционеров ЕНД следил за результатами экзит-полла оппозиционного телеканала Mtavari. Они показали победу кандидатов от ЕНД на выборах мэра в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Зугдиди и Батуми. Для Mtavari экзит-полл проводила компания Anova, число опрошенных избирателей канал не сообщил.

Претендент от оппозиции на пост мэра Тбилиси Никанор Мелия сказал, что власти Грузии должны признать эти результаты и поражение "Грузинской мечты" на местных выборах.

Явка на голосование составила 49,9%, всего на избирательных участках проголосовало более 1 млн избирателей, сообщило "Эхо Кавказа" со ссылкой на пресс-спикера Центральной избирательной комиссии Грузии Натию Иоселиани. Первый тур муниципальных выборов прошел при явке 51,92%.

В Тбилиси явка составила 47,7%, в Рустави – 49,63%, в Кутаиси – 45,45%, в Поти – 49,7%, в Зугдиди – 45,28%, а в Батуми – 52%.