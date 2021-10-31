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Местные выборы в Грузии. Правящая партия и оппозиция заявили о победе

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В Грузии на избирательные участки пришло более 1 млн избирателей
В Грузии на избирательные участки пришло более 1 млн избирателей
Фото: ЕРА

Правящая партия "Грузинская мечта" и основанная экс-президентом Грузии, ныне гражданином Украины Михаилом Саакашвили оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) 30 октября заявили о победе во втором туре выборов в органы местного самоуправления. Об этом написал портал "Новости-Грузия".

"Грузинская мечта" доверяет результатам экзит-полла телеканала Imedi, согласно которым кандидаты от правящей партии победили во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси. Экзит-полл для Imedi провел центр общественных исследований Gorbi, учитывая данные, полученные от 17 тыс. избирателей, которые были опрошены на случайно выбранных избирательных участках.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уже успел поздравить правящую партию с победой на выборах. Гарибашвили лично поздравил с победой кандидата партии власти в мэры Тбилиси Каху Каладзе. В свою очередь Каладзе заявил, что жители грузинской столицы сделали "правильный выбор, поддержав развитие, мир и стабильность".

Главный предвыборный штаб оппозиционеров ЕНД следил за результатами экзит-полла оппозиционного телеканала Mtavari. Они показали победу кандидатов от ЕНД на выборах мэра в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Зугдиди и Батуми. Для Mtavari экзит-полл проводила компания Anova, число опрошенных избирателей канал не сообщил.

Претендент от оппозиции на пост мэра Тбилиси Никанор Мелия сказал, что власти Грузии должны признать эти результаты и поражение "Грузинской мечты" на местных выборах.

Явка на голосование составила 49,9%, всего на избирательных участках проголосовало более 1 млн избирателей, сообщило "Эхо Кавказа" со ссылкой на пресс-спикера Центральной избирательной комиссии Грузии Натию Иоселиани. Первый тур муниципальных выборов прошел при явке 51,92%.

В Тбилиси явка составила 47,7%, в Рустави – 49,63%, в Кутаиси – 45,45%, в Поти – 49,7%, в Зугдиди – 45,28%, а в Батуми – 52%.

Контекст:

Избирательные участки в Грузии сегодня открылись в 8.00 по местному времени и закрылись в 20:00. Жители страны выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе пяти городов со статусом самоуправляемых единиц – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов в муниципальные собрания (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.

Теги: Грузия, выборы, самоуправление, Ираклий Гарибашвили, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Единое национальное движение, местные выборы, голосование, Грузинская мечта, Зугдиди
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