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Правящая партия Грузии прокомментировала недопуск в страну Гордона: хотел "создать напряжение и скандал"

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Гордона не пустили в Грузию 27 октября
Гордона не пустили в Грузию 27 октября
Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

28 октября в правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" прокомментировали недопуск в страну украинского журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

Лидер парламентской фракции "Грузинская мечта", глава этой партии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинские власти никому не позволят "ставить шоу", пишет "Грузия Online"

"Что касается приема или недопуска граждан определенной страны в конкретное государство, в данном случае Грузию, решение остается за соответствующими ведомствами. То же самое может случиться с гражданами Грузии в Украине, с гражданами Германии в США и так далее. Первое – это то, что мы, естественно, никому не позволим ставить здесь спектакли", – сказал Кобахидзе.

При этом он подчеркнул, что не может объяснить, почему "конкретное ведомство" не допустило въезд в Грузию "конкретного человека".

По мнению политика, ситуация с Гордоном не повлияет на отношения между Тбилиси и Киевом.

"Слава богу, сегодня отдохнули как Грузия, так и Украина. Из-за людей, которые пытаются сделать из этого шоу, остаются небольшие хвосты, но уверяю вас: [находящийся под арестом бывший президент Грузии Михаил] Саакашвили полностью исчезнет из всех повесток после 30 октября. Таким образом, исчезнут все неудобства, которые были между Грузией и Украиной", – считает он.

Один из лидеров "Грузинской мечты", первый вице-спикер парламента Гия Вольский назвал Гордона "политическим союзником Саакашвили", написало агентство Interpressnews

"Я не думаю, что Гордон – просто журналист. Я думаю, что он политический союзник Саакашвили и приехал в Грузию не только для журналистской деятельности. Его целью были эскалация ситуации, создание напряжения, создание скандала", – считает Вольский.

Он сказал, что ни одна страна не обязана называть причину недопуска иностранцев на свою территорию. Не допустить Гордона в Грузию были основания, убежден политик. 

Interpressnews отметило, что МВД Грузии второй день не комментирует отказ во въезде Гордону и украинскому адвокату Саакашвили Евгению Грушовцу

Днем 27 октября Гордон прибыл из Киева в Тбилиси, но его не пропустили на территорию страны. По словам журналиста, в аэропорту у него забрали документы и попросили подождать. Проверка продолжалась около часа, после чего журналисту объявили, что въезд в Грузию ему запрещен. Причин произошедшего ему не объяснили. 

По словам журналиста, он хотел встретиться с Саакашвили в тюрьме, о чем информировал МИД Украины.

"Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили... Грузинские власти боятся гласности, боятся моей встречи с Саакашвили (а я хотел с ним интервью сделать прямо в тюрьме). Это огромный международный скандал и позор для грузинских властей. Меня еще никогда ниоткуда не депортировали, тем более из братской Грузии, другом которой я являюсь очень много лет", – сказал Гордон.

Организация "Репортеры без границ" призвала грузинские власти объяснить, почему журналиста не пустили в страну. "Репортеры без границ" призывают правительство Грузии прояснить причины и уважать право журналиста выполнять свои обязанности", – сказано в ее заявлении.

Саакашвили передал из тюрьмы обращение по поводу задержания Гордона. Он назвал журналиста другом Грузии. "Грузия, некогда маяк демократии, становится хуже, чем Россия. Разразился большой международный скандал, и это черное пятно для Грузии", – отметил экс-президент.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

Теги: Дмитрий Гордон, Грузия, Михаил Саакашвили, Грузинская мечта, задержание Саакашвили в Грузии
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