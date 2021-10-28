Правящая партия Грузии прокомментировала недопуск в страну Гордона: хотел "создать напряжение и скандал"

Лидер парламентской фракции "Грузинская мечта", глава этой партии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинские власти никому не позволят "ставить шоу", пишет "Грузия Online".

"Что касается приема или недопуска граждан определенной страны в конкретное государство, в данном случае Грузию, решение остается за соответствующими ведомствами. То же самое может случиться с гражданами Грузии в Украине, с гражданами Германии в США и так далее. Первое – это то, что мы, естественно, никому не позволим ставить здесь спектакли", – сказал Кобахидзе.

При этом он подчеркнул, что не может объяснить, почему "конкретное ведомство" не допустило въезд в Грузию "конкретного человека".

По мнению политика, ситуация с Гордоном не повлияет на отношения между Тбилиси и Киевом.

"Слава богу, сегодня отдохнули как Грузия, так и Украина. Из-за людей, которые пытаются сделать из этого шоу, остаются небольшие хвосты, но уверяю вас: [находящийся под арестом бывший президент Грузии Михаил] Саакашвили полностью исчезнет из всех повесток после 30 октября. Таким образом, исчезнут все неудобства, которые были между Грузией и Украиной", – считает он.

Один из лидеров "Грузинской мечты", первый вице-спикер парламента Гия Вольский назвал Гордона "политическим союзником Саакашвили", написало агентство Interpressnews.

"Я не думаю, что Гордон – просто журналист. Я думаю, что он политический союзник Саакашвили и приехал в Грузию не только для журналистской деятельности. Его целью были эскалация ситуации, создание напряжения, создание скандала", – считает Вольский.

Он сказал, что ни одна страна не обязана называть причину недопуска иностранцев на свою территорию. Не допустить Гордона в Грузию были основания, убежден политик.

Interpressnews отметило, что МВД Грузии второй день не комментирует отказ во въезде Гордону и украинскому адвокату Саакашвили Евгению Грушовцу.

Днем 27 октября Гордон прибыл из Киева в Тбилиси, но его не пропустили на территорию страны. По словам журналиста, в аэропорту у него забрали документы и попросили подождать. Проверка продолжалась около часа, после чего журналисту объявили, что въезд в Грузию ему запрещен. Причин произошедшего ему не объяснили.

По словам журналиста, он хотел встретиться с Саакашвили в тюрьме, о чем информировал МИД Украины.

"Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили... Грузинские власти боятся гласности, боятся моей встречи с Саакашвили (а я хотел с ним интервью сделать прямо в тюрьме). Это огромный международный скандал и позор для грузинских властей. Меня еще никогда ниоткуда не депортировали, тем более из братской Грузии, другом которой я являюсь очень много лет", – сказал Гордон.

Организация "Репортеры без границ" призвала грузинские власти объяснить, почему журналиста не пустили в страну. "Репортеры без границ" призывают правительство Грузии прояснить причины и уважать право журналиста выполнять свои обязанности", – сказано в ее заявлении.

Саакашвили передал из тюрьмы обращение по поводу задержания Гордона. Он назвал журналиста другом Грузии. "Грузия, некогда маяк демократии, становится хуже, чем Россия. Разразился большой международный скандал, и это черное пятно для Грузии", – отметил экс-президент.