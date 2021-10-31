Саакашвили голодает 31-й день. В Конгрессе США призвали власти Грузии перевести политика в больницу

Продолжающееся содержание его в заключении может подорвать шаги Грузии по демократизации и углубить политические разногласия внутри страны, считает старший член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брэд Шерман. Заявление конгрессмена опубликовали 30 октября на его сайте.

Шерман выразил обеспокоенность ухудшением состояния здоровья Саакашвили и подчеркнул, что обвинения в адрес экс-президента Грузии "широко критиковались как политически мотивированные".

"Я призываю правительство "Грузинской мечты" немедленно принять меры в связи с быстро ухудшающимся состоянием здоровья господина Саакашвили, переведя его в больницу для критического лечения. Гарантия неограниченного доступа Саакашвили к адекватной медицинской помощи и его юридической команде является неотъемлемой частью восстановления доверия народа Сакартвело и возвращения Грузии на ее законный демократический путь", – заявил он.