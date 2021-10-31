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Саакашвили голодает 31-й день. В Конгрессе США призвали власти Грузии перевести политика в больницу

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Саакашвили объявил голодовку 1 октября
Саакашвили объявил голодовку 1 октября
Фото: ЕРА

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, который находится в колонии Рустави, голодает 31-день.

Продолжающееся содержание его в заключении может подорвать шаги Грузии по демократизации и углубить политические разногласия внутри страны, считает старший член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брэд Шерман. Заявление конгрессмена опубликовали 30 октября на его сайте. 

Шерман выразил обеспокоенность ухудшением состояния здоровья Саакашвили и подчеркнул, что обвинения в адрес экс-президента Грузии "широко критиковались как политически мотивированные".  

 призываю правительство "Грузинской мечты" немедленно принять меры в связи с быстро ухудшающимся состоянием здоровья господина Саакашвили, переведя его в больницу для критического лечения. Гарантия неограниченного доступа Саакашвили к адекватной медицинской помощи и его юридической команде является неотъемлемой частью восстановления доверия народа Сакартвело и возвращения Грузии на ее законный демократический путь", – заявил он. 

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она. 

Саакашвили отказался от медицинской поддержки и находится в критическом состоянии, заявила 29 октября его возлюбленная, народный депутат Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Грузия, Михаил Саакашвили, Конгресс США, больница, задержание Саакашвили в Грузии
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