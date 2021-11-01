Голодающий в грузинской тюрьме Саакашвили похудел более чем на 20 кг – Ясько

"На данный момент он похудел более чем на 20 кг… Это большой позор, и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно на него смотреть. Нужно освобождать президента", – подчеркнула Ясько.

Она отметила, что Саакашвили пока держится, но голодать постоянно он не сможет.

"Украинская позиция заключается в том, чтобы Саакашвили вернулся в Украину, но это зависит от грузинских властей", – добавила Ясько.