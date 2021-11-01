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Голодающий в грузинской тюрьме Саакашвили похудел более чем на 20 кг – Ясько

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Саакашвили объявил голодовку 1 октября
Саакашвили объявил голодовку 1 октября
Фото: ЕРА

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, который уже 32 дня голодает в тюрьме в Рустави, похудел более чем на 20 кг. Об этом 1 ноября журналистам заявила нардеп от "Слуги народа", возлюбленная политика Елизавета Ясько, сообщает "Интерфакс-Украина".

"На данный момент он похудел более чем на 20 кг… Это большой позор, и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно на него смотреть. Нужно освобождать президента", – подчеркнула Ясько.

Она отметила, что Саакашвили пока держится, но голодать постоянно он не сможет.

"Украинская позиция заключается в том, чтобы Саакашвили вернулся в Украину, но это зависит от грузинских властей", – добавила Ясько.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она. 

Саакашвили отказался от медицинской поддержки и находится в критическом состоянии, заявила 29 октября Ясько.

Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, арест, голодовка, Елизавета Ясько
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