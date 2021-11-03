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ПОЛИТИКА

Депутаты Верховной Рады выступили в поддержку Саакашвили

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Саакашвили объявил голодовку в колонии Рустави
Саакашвили объявил голодовку в колонии Рустави
Фото: ЕРА

2 ноября народные депутаты Украины – представители межфракционного объединения "Простые решения и результаты" выступили в поддержку третьего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.

Запись брифинга, который провели в Раде, опубликовали на странице Саакашвили в Facebook. 

Нардеп от "Голоса" Юлия Клименко заявила, что ситуация со здоровьем Саакашвили, который голодает уже больше месяца, – критическая. 

Клименко призвала Министерство иностранных дел Украины и президента Владимира Зеленского интенсифицировать усилия по освобождению Саакашвили. "Хотелось бы, чтобы этот вопрос был в повестке дня Украины", – сказала она.

Представительница "Слуги народа" и возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько отметила, что на последней неделе три раза виделась с ним. 

"Каждый раз когда мы виделись, состояние его здоровья становилось все хуже. Мы серьезно обеспокоены состоянием его здоровья и медицинской помощью, которая сейчас не оказывается, несмотря на заявления украинского и грузинского омбудсменов. [...] Это большой стыд, что президент Саакашвили находится сейчас в тюрьме в Грузии и ему не оказывают надлежащую правовую и медицинскую помощь и нарушаются его права каждый день. [...] Его жизнь находится в опасности", – сказала Ясько. 

Она заявила, что в октябре было рекордное число депортаций и отказов во въезде в Грузию для украинцев. 

"Это не является дружественным шагом со стороны Грузии. Надо с этим разбираться, потому что мы считаем Грузию дружественной страной, но такие шаги не являются дружественными", – подчеркнула она. 

Ясько рассказала, что сейчас нардепы Верховной Рады собирают подписи для заявления-обращения относительно состояния Саакашвили.  Нардеп от "Батьківщини" Владимир Кабаченко рассказал, что обращение нардепов адресовано президенту, премьер-министру и парламенту Грузии. В нем украинские нардепы требуют вернуть Саакашвили в Украину.

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая призвала Саакашвили прекратить голодовку. 

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/571660180797298/

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она. 

Саакашвили отказался от медицинской поддержки и находится в критическом состоянии, заявила 29 октября Ясько.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, Елизавета Богуцкая, голодовка, Юлия Клименко, Елизавета Ясько, Владимир Кабаченко, задержание Саакашвили в Грузии
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