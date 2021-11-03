Депутаты Верховной Рады выступили в поддержку Саакашвили

Запись брифинга, который провели в Раде, опубликовали на странице Саакашвили в Facebook.

Нардеп от "Голоса" Юлия Клименко заявила, что ситуация со здоровьем Саакашвили, который голодает уже больше месяца, – критическая.

Клименко призвала Министерство иностранных дел Украины и президента Владимира Зеленского интенсифицировать усилия по освобождению Саакашвили. "Хотелось бы, чтобы этот вопрос был в повестке дня Украины", – сказала она.

Представительница "Слуги народа" и возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько отметила, что на последней неделе три раза виделась с ним.

"Каждый раз когда мы виделись, состояние его здоровья становилось все хуже. Мы серьезно обеспокоены состоянием его здоровья и медицинской помощью, которая сейчас не оказывается, несмотря на заявления украинского и грузинского омбудсменов. [...] Это большой стыд, что президент Саакашвили находится сейчас в тюрьме в Грузии и ему не оказывают надлежащую правовую и медицинскую помощь и нарушаются его права каждый день. [...] Его жизнь находится в опасности", – сказала Ясько.

Она заявила, что в октябре было рекордное число депортаций и отказов во въезде в Грузию для украинцев.

"Это не является дружественным шагом со стороны Грузии. Надо с этим разбираться, потому что мы считаем Грузию дружественной страной, но такие шаги не являются дружественными", – подчеркнула она.

Ясько рассказала, что сейчас нардепы Верховной Рады собирают подписи для заявления-обращения относительно состояния Саакашвили. Нардеп от "Батьківщини" Владимир Кабаченко рассказал, что обращение нардепов адресовано президенту, премьер-министру и парламенту Грузии. В нем украинские нардепы требуют вернуть Саакашвили в Украину.

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая призвала Саакашвили прекратить голодовку.