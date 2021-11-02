ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Сотрудники офиса реформ вышли под Раду с плакатом Free Saakashvili. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Свободы для Саакашвили участники акции требовали на нескольких языках
Свободы для Саакашвили участники акции требовали на нескольких языках
Фото: Марина Барабаш

2 ноября возле Верховной Рады в Киеве сотрудники офиса реформ провели акцию в поддержку бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, 33-й день голодающего в грузинской тюрьме. Видео из-под парламента опубликовало издание "ГОРДОН" в Telegram.

"Мы требуем свободы Саакашвили", – говорят участники акции на разных языках.

В руках у них плакаты с надписью: "Free Saakashvili".

Автор видео – Марина Барабаш.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она. 

Саакашвили отказался от медицинской поддержки и находится в критическом состоянии, заявила 29 октября нардеп от "Слуги народа", возлюбленная политика Елизавета Ясько.

Теги: Верховная Рада, Михаил Саакашвили, голодовка, акции протеста
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дурнев: Леся Никитюк – святой человек. Думаю, после ее смерти своды Софийского собора должны быть украшены ее светлым ликом
Дурнев: Леся Никитюк – святой человек. Думаю, после ее смерти своды Софийского собора должны быть украшены ее светлым ликом G
Дмитрий ГОРДОН
"Глаз не отвести!", "Неистово красива". Ребрик снялась в "голой" комбинации
"Глаз не отвести!", "Неистово красива". Ребрик снялась в "голой" комбинации
  Ведущий Мирошниченко признался, что продюсеры "Танцев со звездами" пригласили бизнесмена Корогодского в следующий сезон шоу
  Ведущий Мирошниченко признался, что продюсеры "Танцев со звездами" пригласили бизнесмена Корогодского в следующий сезон шоу
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свои голые ягодицы вблизи
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свои голые ягодицы вблизи
Dantes случайно лишился бороды. Фото до и после
Dantes случайно лишился бороды. Фото до и после
"Настоящая. Без фильтров". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук снялась в прозрачной одежде
"Настоящая. Без фильтров". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук снялась в прозрачной одежде
"Иллюзии разбиваются". Третья жена Виктора Павлика показала их редкое совместное фото
"Иллюзии разбиваются". Третья жена Виктора Павлика показала их редкое совместное фото
"Украинская выпечка с начинкой". Эксперт поделился рецептом вертуты с тыквой, творогом и маком
"Украинская выпечка с начинкой". Эксперт поделился рецептом вертуты с тыквой, творогом и маком
  "Прозевал". Анита Луценко призналась, что ждала от гражданского мужа предложения руки и сердца, а он его так и не сделал
  "Прозевал". Анита Луценко призналась, что ждала от гражданского мужа предложения руки и сердца, а он его так и не сделал
  Жена бизнесмена Ярославского рассказала, как они с мужем относятся к желанию дочери стать моделью
  Жена бизнесмена Ярославского рассказала, как они с мужем относятся к желанию дочери стать моделью
"Пальцы на ногах длиннее, чем на руках", "Вся в пластике". Тина Кароль засветила голое тело в прозрачной ткани
"Пальцы на ногах длиннее, чем на руках", "Вся в пластике". Тина Кароль засветила голое тело в прозрачной ткани
Узелков со скандалом покинул интервью, услышав вопрос о детях от брака с Боржемской. Видео
Узелков со скандалом покинул интервью, услышав вопрос о детях от брака с Боржемской. Видео
"Dantes сошел с ума". Дорофеева показала, что для нее сделал муж
"Dantes сошел с ума". Дорофеева показала, что для нее сделал муж
"Ну какие балдежные". Ефросинина в мини-бикини показала романтическое видео с мужем на Мальдивах
"Ну какие балдежные". Ефросинина в мини-бикини показала романтическое видео с мужем на Мальдивах
"Ты жжешь, Сальмита!" 55-летняя Хайек кардинально сменила прическу
"Ты жжешь, Сальмита!" 55-летняя Хайек кардинально сменила прическу
"Очаровательная мини-Зинченко". Футболист Зинченко крупным планом показал дочь, которой исполнилось три месяца
"Очаровательная мини-Зинченко". Футболист Зинченко крупным планом показал дочь, которой исполнилось три месяца
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст
"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде
"Вульгарно. Из трусишек вываливается". 45-летняя Волочкова показала вертикальный шпагат в микробикини
"Вульгарно. Из трусишек вываливается". 45-летняя Волочкова показала вертикальный шпагат в микробикини
  Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала привет экс-участнику "Танцев со звездами"
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала привет экс-участнику "Танцев со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS