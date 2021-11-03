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Саакашвили голодает 34-й день. Врач заявил, что политик слабеет, у него скачет давление

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Саакашвили ослаблен, 2 ноября у него были скачки давления, пульс менялся в течение дня, рассказал личный врач политика
Саакашвили ослаблен, 2 ноября у него были скачки давления, пульс менялся в течение дня, рассказал личный врач политика
Фото: ЕРА (архив)

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили голодает 34-день.

Об этом напоминают на его странице в Facebook. 

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/422583405903929

Вечером 2 ноября личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе посетил политика в колонии в Рустави, сообщается в сюжете канала Mtavari

Кипшидзе обеспокоен состоянием здоровья Саакашвили. 

"Сегодня он был немного слабее, чем вчера, и поэтому мы решили, что завтра сделаем тесты", – цитирует медика на русском "Интерфакс-Украина"

По словам Кипшидзе, Саакашвили отказывался от анализов, но потом согласился. "Будут сделаны все возможные тесты. Он был ослаблен, были скачки давления, пульс менялся в течение дня", – добавил врач.

https://www.facebook.com/TvMtavari/videos/314387700517682/

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она. 

Саакашвили отказался от медицинской поддержки и находится в критическом состоянии, заявила 29 октября его возлюбленная, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, голодовка, медики, врач, колония, задержание Саакашвили в Грузии
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