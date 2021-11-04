Саакашвили сильно ослаб, у него начались проблемы с сердцем – врач

Саакашвили сильно ослаб и потерял 10% от своего веса, отметил его врач Фото: EPA

Кипшидзе в среду вечером посетил политика в колонии. По словам врача, Саакашвили сильно ослаб и потерял 10% от своего веса.

Он отметил, что сегодня были получены результаты тестов состояния здоровья экс-президента. По сравнению с прошлым консилиумом, который состоялся неделю назад, результаты стали хуже, рассказал Кипшидзе. Саакашвили жалуется на учащенное сердцебиение, добавил врач.

В следующий раз консилиум врачей соберется, скорее всего, в пятницу, подчеркнул Кипшидзе.