У Саакашвили начались проблемы с речью, у него серьезные провалы в памяти – адвокат

Гварамия в четверг посетил Саакашвили. По словам адвоката, у бывшего президента Грузии "уже есть проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти".

Во время разговора Саакашвили "не смог даже вспомнить имена некоторых своих друзей", отметил Гварамия.

По словам адвоката, политик отказывается сотрудничать с медицинским консилиумом до тех пор, пока не будет назначена альтернативная медкомиссия.

3 ноября врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе заявил, что Саакашвили сильно ослаб и потерял 10% от своего веса. По его словам, у политика начались проблемы с сердцем. В то же время специальная пенитенциарная служба сообщила, что состояние здоровья Саакашвили "стабильное" и ему "не угрожает опасность", писал портал "Новости-Грузия".