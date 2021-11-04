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У Саакашвили начались проблемы с речью, у него серьезные провалы в памяти – адвокат

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Саакашвили не смог вспомнить имена некоторых своих друзей, отметил его адвокат
Саакашвили не смог вспомнить имена некоторых своих друзей, отметил его адвокат
Фото: EPA

Здоровье третьего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, который голодает 35-й день в руставской тюрьме, заметно ухудшилось. Об этом 4 ноября заявил его адвокат Ника Гварамия, пишет портал "Новости-Грузия".

Гварамия в четверг посетил Саакашвили. По словам адвоката, у бывшего президента Грузии "уже есть проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти".

Во время разговора Саакашвили "не смог даже вспомнить имена некоторых своих друзей", отметил Гварамия.

По словам адвоката, политик отказывается сотрудничать с медицинским консилиумом до тех пор, пока не будет назначена альтернативная медкомиссия.

3 ноября врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе заявил, что Саакашвили сильно ослаб и потерял 10% от своего веса. По его словам, у политика начались проблемы с сердцем. В то же время специальная пенитенциарная служба сообщила, что состояние здоровья Саакашвили "стабильное" и ему "не угрожает опасность", писал портал "Новости-Грузия".

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она. 

Саакашвили отказался от медицинской поддержки и находится в критическом состоянии, заявила 29 октября его возлюбленная, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Теги: Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, тюрьма, голодовка, президент, адвокат, врачи, Ника Гварамия, память
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