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"Моего сына убивают". Мать Саакашвили обратилась к Зеленскому за помощью

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Саакашвили голодает 35-й день, его мать просит Зеленского помочь забрать сына в Украину
Саакашвили голодает 35-й день, его мать просит Зеленского помочь забрать сына в Украину
Фото: ЕРА

Мать экс-президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили Гиули Аласания записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ролик 4 ноября обнародовали на странице Саакашвили в Facebook.

Она заявила, что находится в отчаянном положении.

"Моего сына у меня на глазах убивают. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и как-то выжить", – сказала Аласания.

Мать экс-президента Грузии подчеркнула, что он держит голодовку уже более месяца.

"Может случиться все что угодно, в любой момент. Но это никого не беспокоит. Единственное, что ему предлагают – тюремная больница. Где нет соответствующих специалистов, где нет вообще никаких условий для лечения таких больных. Единственная надежда у меня сейчас – на вас, на Украину. Я очень на вас надеюсь. На всех вас – людей в Украине, на депутатов, и я обращаюсь к властям Украины", – добавила женщина, подчеркнув, что прежде всего ее обращение адресовано Зеленскому.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/1585131178486456/

Саакашвили голодает 35-й день. 3 ноября врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе заявил, что Саакашвили сильно ослаб и потерял 10% своего веса. По его словам, у политика начались проблемы с сердцем, были скачки давления. Специальная пенитенциарная служба отрицает ухудшение состояния здоровья Саакашвили.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

27 октября политика посетила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она.

Саакашвили отказался от медицинской поддержки и находится в критическом состоянии, заявила 29 октября его возлюбленная, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Михаил Саакашвили, помощь, Владимир Зеленский, голодовка, Гиули Аласания, задержание Саакашвили в Грузии
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