"Моего сына убивают". Мать Саакашвили обратилась к Зеленскому за помощью

Она заявила, что находится в отчаянном положении.

"Моего сына у меня на глазах убивают. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и как-то выжить", – сказала Аласания.

Мать экс-президента Грузии подчеркнула, что он держит голодовку уже более месяца.

"Может случиться все что угодно, в любой момент. Но это никого не беспокоит. Единственное, что ему предлагают – тюремная больница. Где нет соответствующих специалистов, где нет вообще никаких условий для лечения таких больных. Единственная надежда у меня сейчас – на вас, на Украину. Я очень на вас надеюсь. На всех вас – людей в Украине, на депутатов, и я обращаюсь к властям Украины", – добавила женщина, подчеркнув, что прежде всего ее обращение адресовано Зеленскому.

Саакашвили голодает 35-й день. 3 ноября врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе заявил, что Саакашвили сильно ослаб и потерял 10% своего веса. По его словам, у политика начались проблемы с сердцем, были скачки давления. Специальная пенитенциарная служба отрицает ухудшение состояния здоровья Саакашвили.