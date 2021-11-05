Епифаний духовно поддержал мать голодающего в грузинской тюрьме Саакашвили – ПЦУ

Встреча проходила в митрополичьем доме, резиденции Епифания.

"Мать третьего президента Грузии рассказала, что [...] ее материнское сердце разрывается от боли. Предстоятель Православной церкви Украины духовно поддержал Гиули Аласанию, отметив, что испытания, случающиеся на жизненном пути, нужно преодолевать с крепостью духа и верой в Божью помощь", – говорится в сообщении церкви.

В ПЦУ рассказали, что их предстоятель "в душевной атмосфере пообщался с гостьей и на другие жизненные темы, отметив великую силу молитвы в жизни каждого человека".

О визите Аласании к Епифанию сообщили 5 ноября и в Faacebook Саакашвили.

"В это непростое время предстоятель украинской церкви следит за событиями в Грузии и посланными Михаилу испытаниями. Митрополит сообщил, что молится о Михаиле Саакашвили и верит в победу справедливости", – сказано в посте.