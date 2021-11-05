Низкие зарплаты и пенсии – наиболее актуальные для украинцев проблемы – опрос

Средний размер пенсии по возрасту в Украине – 3539 грн Фото: depositphotos.com

Войну на Донбассе и коррупцию главными проблемами Украины считают по 32% респондентов.

Следом идут высокие коммунальные тарифы и пандемия коронавируса – по 33%. Как отмечают социологи, в сентябре существенной проблемой COVID-19 был для 19% опрошенных.

Помимо этого, актуальными проблемами украинцы считают рост цен на основные виды товаров (26%), безработицу, низкое качество и высокую стоимость медицинских услуг (по 20%), непрофессионализм действующей власти (18%) и состояние дорог (9%).

Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.