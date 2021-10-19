"По другим неэтично комментировать". Нардеп, которую исключили из фракции "Слуга народа", ответила, получала ли она "зарплаты в конвертах"

Буймистер отметила, что будет давать показания, когда ее вызовут на допрос в прокуратуру Фото: Liudmyla Buimister / Facebook

"Мне никогда не платили. А остальное… сошлюсь все-таки на политическую этику и комментировать не буду. Пока меня не вызовут на допрос в прокуратуру, – отметила нардеп. – А так политическая этика действует вне зависимости от членства во фракции. Вот если меня вызовут на допрос – тогда я буду вынуждена давать показания. Я по себе могу ответить: я не получала. По другим мне неэтично комментировать".

Глава партии, замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко говорил 4 октября, что причина исключения Буймистер – ее голосование против принятия законопроекта об олигархах. Также Буймистер голосовала против отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента (этот процесс начался на фоне разногласий между Разумковым и "Слугой народа" по закону об олигархах).