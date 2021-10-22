Украиноязычные модераторы Facebook получают самые низкие зарплаты – The Verge

Facebook оштрафовали на $14 млн за нарушения правил приема на работу иностранцев Фото: ЕРА

Accenture заключила с Facebook контракт на $500 млн за модерацию контента. В то же время почасовая ставка модераторов в компании составляет от $16,5 до $18,5. Украино- и испаноязычные работники проходят по низшей градации, им не платят премии в $2 за владение несколькими языками, пишет издание.

Один из модераторов отметил в письме, что в таких городах, как Остин (штат Техас), довольно высокие цены и уровень зарплаты в Accenture намного меньше прожиточного минимума.

По информации The Verge, компания постоянно игнорирует просьбы модераторов о повышении зарплаты. Они вынуждены работать с весьма неприятным контентом, видеть сцены сексуального характера и насилие.

Юристы, подающие в суд на Facebook, посчитали, что у половины модераторов могут развиться психические расстройства. Некоммерческая организация Foxglove Legal, которая поддерживает модераторов, сообщила, что Accenture предлагает работникам услуги тренеров по поведению, а не профессиональную психологическую помощь.