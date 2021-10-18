Facebook наймет 10 тыс. сотрудников в Европе для создания "метавселенной"

"Мы разрабатываем то, что часто называют "метавселенной", – новый этап взаимосвязанного виртуального опыта с использованием таких технологий, как виртуальная и дополненная реальность. "Метавселенная" может помочь открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям. И европейцы будут формировать ее с самого начала", – сказано в заявлении.
Среди причин, почему корпорация планирует сосредоточиться на европейском рынке, называются благоприятный инвестиционный климат, хорошие университеты и ценные кадры. В Facebook считают, что Европа лидирует во многих технологических сферах, а законодательство ЕС оказывает существенное влияние на формирование новых правил интернета.
Сейчас Facebook ожидает согласия правительств стран ЕС на сотрудничество.
Агентство Reuters напоминает, что в сентябре компания Facebook инвестировала $50 млн в создание “метавселенной“. В частности, речь идет об исследованиях в области конфиденциальности и безопасности данных, а также разработке инклюзивных технологий и “поощрении конкуренции” в зарождающейся отрасли.