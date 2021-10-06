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Экс-сотрудница Facebook в Сенате США заявила, что соцсеть ставит прибыль выше безопасности пользователей. Цукерберг ответил

Цукерберг назвал неправдивыми слова Хауген, которая в Сенате заявила, что Facebook "ставит свои астрономические прибыли выше людей"
Цукерберг назвал неправдивыми слова Хауген, которая в Сенате заявила, что Facebook "ставит свои астрономические прибыли выше людей"
Фото: ЕРА

Экс-менеджер компании Facebook Фрэнсис Хауген 5 октября выступила на слушании в Сенате США и обвинила Facebook в том, что соцсеть ставит прибыль выше безопасности пользователей.

Нарезки из ее выступления обнародовал канал CNN

"Я здесь сегодня, потому что считаю, что продукты Facebook вредят детям, разжигают рознь и ослабляют нашу демократию. Руководство компании знает, как сделать Facebook и Instagram более безопасными, но не хочет вносить необходимые изменения, потому что ставит свои астрономические прибыли выше людей. Необходимы действия Конгресса. Они не решат этот кризис без вашей помощи", – заявила Хауген в своем вступительном слове. 

Экс-менеджер компании выступала в Сенате после масштабного сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. 

"Я не знаю, почему он прекратил работу, но я знаю, что в течение более пяти часов Facebook не использовался для углубления разногласий, дестабилизации демократий, а также для того, чтобы молодые девушки и женщины чувствовали себя плохо из-за своего тела. Это также означает, что миллионы мелких предприятий не смогли привлечь потенциальных клиентов, а бесчисленные фотографии детей не были радостно отмечены семьей и друзьями по всему миру", – отметила она и добавила, что "верит в потенциал" социальной сети. 

3 октября вышло интервью Хауген программе 60 Minutes на канале CBS News, где она высказала свои претензии к соцсети. Экс-менеджер говорила The Wall Street Journal, что ее цель – "спасти" Facebook. На фоне ее заявлений акции компании упали в цене, гендиректор Facebook Марк Цукерберг, по оценке Bloomberg, за несколько часов сбоя потерял $7 млрд

5 октября пресс-секретарь Facebook Энди Стоун опубликовал заявление директора компании Лены Питш, в котором говорится, что Хауген проработала в Facebook менее двух лет, "не имела прямых подчиненных, никогда не присутствовала на совещаниях по принятию решений с руководителями высшего звена и более шести раз давала показания о том, что не работала над темой, о которой идет речь".

После слушаний в Сенате и выступления Хауген Цукерберг в Facebook заявил, что "многие утверждения" экс-сотрудницы компании "бессмысленны".

"Если бы мы хотели игнорировать исследования, зачем бы мы вообще создавали ведущую в отрасли исследовательскую программу, чтобы разобраться в этих важных вопросах? Если бы мы не заботились о борьбе с вредным контентом, то зачем бы мы наняли так много людей, занимающихся этим, как ни одна другая компания в нашей сфере – даже более крупные, чем мы? Если бы мы хотели скрывать наши показатели, зачем бы мы устанавливали ведущий в отрасли стандарт прозрачности и отчетности о том, что мы делаем? И если бы социальные медиа были настолько ответственны за поляризацию общества, как утверждают некоторые люди, то почему мы наблюдаем рост поляризации в США, в то время как во многих странах мира с таким же интенсивным использованием социальных медиа она остается на прежнем уровне или снижается? В основе этих обвинений лежит идея о том, что мы отдаем приоритет прибыли, а не безопасности и благополучию. Это просто неправда", – написал он. 

Цукерберг назвал нелогичным аргумент, что Facebook ради прибыли намеренно продвигает контент, который вызывает у людей гнев. 

"Мы зарабатываем деньги на рекламе, и рекламодатели постоянно говорят нам, что не хотят, чтобы их реклама была рядом с вредным или агрессивным контентом. И я не знаю ни одной технологической компании, которая ставила бы перед собой цель создавать продукты, вызывающие у людей гнев или депрессию. Моральные, деловые и продуктовые стимулы указывают в противоположном направлении", – подчеркнул он. 

https://www.facebook.com/zuck/posts/10113961365418581

Контекст:

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Согласно данным VentureBeat, в апреле 2020 года число ее активных пользователей превысило 3 млрд.

Глобальный сбой в работе трех продуктов компании Facebook – приложений Facebook, Instagram и WhatsApp – начался 4 октября примерно в 18.45 по киевскому времени. Соцсети были недоступны и в мобильной версии, и на десктопе. Примерно в 1.20 5 октября по Киеву соцсети начали возвращаться к нормальной работе.

Официальной причиной сбоя в Facebook назвали изменения конфигурации маршрутизаторов. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Facebook, Марк Цукерберг, Сенат США, Instagram, соцсети, безопасность, соцсеть
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