Экс-сотрудница Facebook в Сенате США заявила, что соцсеть ставит прибыль выше безопасности пользователей. Цукерберг ответил

Нарезки из ее выступления обнародовал канал CNN.

"Я здесь сегодня, потому что считаю, что продукты Facebook вредят детям, разжигают рознь и ослабляют нашу демократию. Руководство компании знает, как сделать Facebook и Instagram более безопасными, но не хочет вносить необходимые изменения, потому что ставит свои астрономические прибыли выше людей. Необходимы действия Конгресса. Они не решат этот кризис без вашей помощи", – заявила Хауген в своем вступительном слове.

Экс-менеджер компании выступала в Сенате после масштабного сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

"Я не знаю, почему он прекратил работу, но я знаю, что в течение более пяти часов Facebook не использовался для углубления разногласий, дестабилизации демократий, а также для того, чтобы молодые девушки и женщины чувствовали себя плохо из-за своего тела. Это также означает, что миллионы мелких предприятий не смогли привлечь потенциальных клиентов, а бесчисленные фотографии детей не были радостно отмечены семьей и друзьями по всему миру", – отметила она и добавила, что "верит в потенциал" социальной сети.

3 октября вышло интервью Хауген программе 60 Minutes на канале CBS News, где она высказала свои претензии к соцсети. Экс-менеджер говорила The Wall Street Journal, что ее цель – "спасти" Facebook. На фоне ее заявлений акции компании упали в цене, гендиректор Facebook Марк Цукерберг, по оценке Bloomberg, за несколько часов сбоя потерял $7 млрд.

5 октября пресс-секретарь Facebook Энди Стоун опубликовал заявление директора компании Лены Питш, в котором говорится, что Хауген проработала в Facebook менее двух лет, "не имела прямых подчиненных, никогда не присутствовала на совещаниях по принятию решений с руководителями высшего звена и более шести раз давала показания о том, что не работала над темой, о которой идет речь".

Facebook Statement on today's Senate Subcommittee Hearing. pic.twitter.com/j6mOpEt9P8 — Andy Stone (@andymstone) October 5, 2021

После слушаний в Сенате и выступления Хауген Цукерберг в Facebook заявил, что "многие утверждения" экс-сотрудницы компании "бессмысленны".

"Если бы мы хотели игнорировать исследования, зачем бы мы вообще создавали ведущую в отрасли исследовательскую программу, чтобы разобраться в этих важных вопросах? Если бы мы не заботились о борьбе с вредным контентом, то зачем бы мы наняли так много людей, занимающихся этим, как ни одна другая компания в нашей сфере – даже более крупные, чем мы? Если бы мы хотели скрывать наши показатели, зачем бы мы устанавливали ведущий в отрасли стандарт прозрачности и отчетности о том, что мы делаем? И если бы социальные медиа были настолько ответственны за поляризацию общества, как утверждают некоторые люди, то почему мы наблюдаем рост поляризации в США, в то время как во многих странах мира с таким же интенсивным использованием социальных медиа она остается на прежнем уровне или снижается? В основе этих обвинений лежит идея о том, что мы отдаем приоритет прибыли, а не безопасности и благополучию. Это просто неправда", – написал он.

Цукерберг назвал нелогичным аргумент, что Facebook ради прибыли намеренно продвигает контент, который вызывает у людей гнев.

"Мы зарабатываем деньги на рекламе, и рекламодатели постоянно говорят нам, что не хотят, чтобы их реклама была рядом с вредным или агрессивным контентом. И я не знаю ни одной технологической компании, которая ставила бы перед собой цель создавать продукты, вызывающие у людей гнев или депрессию. Моральные, деловые и продуктовые стимулы указывают в противоположном направлении", – подчеркнул он.