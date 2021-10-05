Facebook, Instagram и WhatsApp возобновили работу. Они были недоступны более шести часов

Сбой в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp ощутили пользователи по всему миру Фото: ЕРА

Это самый масштабный сбой, который фиксировал Downdetector за все время работы портала, написала в своем блоге руководитель отдела контента в компании Ookla Исла Маккетта.

За время сбоя Downdetector получил 10,6 млн сообщений со всего мира о проблемах с работой приложений, больше всего – из США (1,7 млн).

Скриншот: speedtest.ne

Технический директор Facebook Майк Шрепфер в Twitter извинился за перебои в работе приложений.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021