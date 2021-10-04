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Акции Facebook упали, Twitter потроллил конкурента из-за сбоя

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В работе Facebook сегодня произошел глобальный сбой
В работе Facebook сегодня произошел глобальный сбой
Фото: ЕРА

4 октября акции Facebook упали до самого низкого уровня с июня, сообщило агентство Bloomberg.

Падение акций произошло после того, как экс-менеджер компании Фрэнсис Хауген в интервью программе 60 Minutes, вышедшем в эфир на канале CBS News 3 октября, обвинила Facebook в том, что соцсеть ставит "прибыль выше безопасности" пользователей, отмечает Bloomberg

Как сообщает MarketWatch, в ходе торгов акции падали на 6%, до $323, что стало худшим показателем с октября 2020 года (тогда падение составляло 6,3%). После этого, как видно на графике Yahoo Finance, стоимость акций немного выросла, сейчас они торгуются на уровне $325 за штуку. 

Кроме того, сегодня вечером произошел глобальный сбой в работе трех продуктов компании – приложений Facebook, Instagram и WhatsApp. Сервисы недоступны с 18.45 по киевскому времени. 

Twitter продолжает работать. Сервис микроблогов после сообщений о сбое в Facebook протроллил конкурента – в официальном аккаунте Twitter появилось сообщение с текстом: "Здравствуйте буквально все". 

На твит отреагировал McDonald's, предложив сделать заказ, Twitter ответил: "59,6 млн наггетсов для моих друзей". 

Twitter-аккаунт WhatsApp отреагировал приветствием...

...страница стриминговой платформы Netflix – мемом.

Instagram пожелал "хорошего понедельника". 

Контекст:

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Согласно данным VentureBeat, в апреле 2020 года число активных пользователей превысило 3 млрд.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Facebook, Twitter, акции, Instagram, соцсети, приложение, WhatsApp, сбой, соцсеть
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